Disastro Ferrari a Spa, Leclerc e Sainz eliminati in Q2 nelle qualifiche: “Dobbiamo parlare” Naufraga la Ferrari sotto il diluvio di Spa-Francorchamps. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati eliminati nel Q2 delle qualifiche del GP del Belgio, 12° round del Mondiale di Formula 1 2021. Entrambi i piloti del Cavallino non sono riusciti ad accedere in Q3 per giocarsi la pole position. Le SF21 dei due alfieri della scuderia di Maranello sono apparse in grande difficoltà nel momento in cui l’intensità della pioggia è diminuita e si è passato alle gomme intermedie.

A cura di Michele Mazzeo

Esaustivo il team radio di Charles Leclerc dopo l'ufficialità dell'eliminazione in Q2: "Un disastro. Dobbiamo parlare" ha detto infatti il monegasco al muretto della Ferrari lasciando intendere che c'è stato qualche problema nelle strategie adottate dal Cavallino.

