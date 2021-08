La grande truffa del GP del Belgio: partenza farsa e punti assegnati in una gara mai corsa Il GP del Belgio 2021 di Formula 1 tra pioggia, continui rinvii, partenza farsa, vittoria e punti assegnati (con tanto di festeggiamento sul podio) per una gara mai disputata si è trasformato nella più grande truffa messa in atto dalla F1. Questo potrà falsare l’intero Mondiale 2021 sia per quanto riguarda il titolo piloti che costruttori. Le vere vittime però sono stati gli spettatori presenti a Spa-Francorchamps a cui non sarà rimborsato il biglietto.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP del Belgio 2021 passerà alla storia come la più grande truffa della storia della Formula 1. Dopo ore di attesa per una partenza continuamente rinviata, a causa delle condizioni impraticabili della pista per il diluvio abbattutosi sul circuito di Spa-Francorchamps, sul tracciato belga è andata in scena una vera e propria farsa. Cambiato in corso d'opera il regolamento (che prevedeva come orario limite per la bandiera a scacchi le ore 18 italiane), la Direzione di Gara ha deciso di far partire la gara alle ore 18:17 (3 ore e 17 minuti dopo l'orario originariamente previsto per la partenza del Gran Premio) con i piloti incolonnati dietro la Safety Car.

Il pubblico presente nell'impianto pubblico, sotto la pioggia dalla mattina, esulta perché crede che assisterà finalmente alla gara, seppur ridotta, che tanto stavano aspettando. E invece stavano assistendo alla grande truffa della Formula 1. Già perché dopo aver effettuato due giri dietro la safety car (e aver così reso valida la gara) la corsa è stata prima interrotta con bandiera rossa e poi dichiarata ufficialmente conclusa. In questo modo c'è un vincitore (Max Verstappen), un podio (con Russell e Hamilton al fianco dell'olandese della Red Bull) e soprattutto dei punti assegnati per la classifica iridata (seppur in forma dimezzata rispetto al punteggio assegnato ai primi dieci a gara completa).

Una gara farsa dunque che rischia di falsare anche l'intero Mondiale di Formula 1 2021 dato che Verstappen ha recuperato cinque punti in classifica su Hamilton (così come Williams ha preso 10 punti staccando Alfa Romeo per l'ottavo posto nella graduatoria dei costruttori) al termine di una gara mai disputata. Ma la vera vittima di questa truffa è il pubblico presente a Spa-Francorchamps: risultando ufficialmente come gara disputata, per loro non vi sarà alcun rimborso del biglietto pagato per assistere al 12° round stagionale della F1 2021.

E lo sa bene Lewis Hamilton che al termine della gara mai disputata ha detto: "Innanzitutto mi dispiace per i tifosi che sono rimasti con noi tutto questo tempo. Sapevamo che la gara non si sarebbe mai potuta disputare, così come lo sapevano loro. Alla fine si è deciso di fare questi due giri giusto per assegnare i punti. Non si vedeva nulla quindi non si poteva continuare. E lo sapevamo noi come lo sapevano tutti. Speriamo che almeno rimborsino i biglietti ai tifosi".

La ciliegina sulla torta è però arrivata al termine di questo interminabile GP del Belgio con Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton a festeggiare sul podio con tanto di champagne una vittoria, un secondo e un terzo posto ottenuti in una gara mai corsa. Almeno questo se/ce lo potevano risparmiare.