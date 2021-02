Fernando Alonso è stato dimesso e lascia l'ospedale dopo l'operazione alla mascella che si è fratturato dopo essere stato investito mentre era in bicicletta da un'auto mentre era a Lugano, lo scorso 11 febbraio. La notizia l'ha data la sua scuderia l'Alpine che ha scritto:

Dopo un periodo di osservazione di 48 ore in ospedale in Svizzera, Fernando Alonso è stato dimesso e continuerà il suo recupero a casa. Ora seguirà un breve periodo di riposo totale prima di riprendere progressivamente l'allenamento in vista dell'inizio della stagione.

Alonso dovrà osservare una settimana di riposo

Le notizie sono buone e dopo il grande spavento si può tirare un sospiro di sollievo per questo pilota che nella sua vita spesso, in pista, è stato protagonista di seri incidenti. Alonso ora dovrà rimanere una settimana fermo, e conoscendolo sarà durissima per lui che è sempre attivo. Ma ora ha bisogno di uno stop. Il pilota, che ha come problema principale quello del casco, rispetterà le direttive dei medici e con grande cautela tornerà ad allenarsi tra qualche giorno.

L'obiettivo: i test del Bahrain

Non è una corsa contro il tempo, ma Alonso dopo aver osservato una settimana di riposo totale con grande cautela tornerà ad allenarsi. Il primo vero appuntamento della stagione di Formula 1 sono i test in programma in Bahrain il 12, 13 e 14 marzo. Ancora non è certa la sua partecipazione. Momento importante per tutti i piloti che avranno modo di guidare per la prima volta nelle nuove vetture, ma il vero grande obiettivo di Alonso è quello della prima gara del campionato 2021 in programma sempre in Bahrain il 28 marzo. I medici sono fiduciosi per il suo recupero, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Ma un guerriero come Alonso sarà farsi trovare pronto per la gara di Sakhir, che segnerà il suo ritorno nel circus dopo due anni di assenza.