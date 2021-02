Fernando Alonso è stato investito mentre si stava allenando in Svizzera. Il pilota spagnolo è stato centrato da un'automobile mentre era in bicicletta. Subito soccorso, il due volte campione del mondo è stato portato in ospedale. Si sospettano e si temono possibili fratture. Per il pilota dell'Alpine la stagione di Formula 1 ovviamente è a rischio, il campionato inizia a fine marzo.

Alonso investito da un'automobile

Vittima di un incidente in bicicletta Fernando Alonso che è stato investito da un'automobile mentre si stava allenando in bicicletta nei pressi di Lugano in Svizzera dove vive Alonso. Prontamente soccorso, il 39enne pilota è stato ricoverato in un ospedale di zona. I primi esami radiografici avrebbero evidenziato delle fratture, che ovviamente rischierebbero di compromettere l'inizio della stagione 2021.

Stagione a rischio per Fernando Alonso

Ora innanzitutto si spera che arrivino dalla Svizzera notizie positive sulla salute di Alonso. Quando si capirà se ci sono delle fratture allora si potrà capire se tra un mese e mezzo il pilota spagnolo sarà al via in Bahrain, dove il 28 marzo si disputerà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021.

Il 2021 è l'anno del ritorno in Formula 1 per Alonso

Nei mesi scorsi Fernando ha firmato per la Renault, che nel frattempo ha cambiato denominazione: ora si chiama Alpine. Alonso ha esordito nel 2001 e nel 2005 e nel 2006 con la Renault ha vinto il titolo Mondiale. Dal 2010 al 2014 è stato pilota della Ferrari, con cui ha sfiorato il titolo in due occasioni – e lo ha perso per un soffio. Nel 2018 ha lasciato la Formula 1, ha vinto molto in altre categorie ma è voluto fortemente tornare nel circus e ora gli si augura di recuperare al più presto e di poter tornare al volante della Alpine.