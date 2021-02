Quando è arrivata la notizia che Fernando Alonso era stato investito da un'automobile mentre era in bicicletta a Lugano la paura è stata tanta. Si è temuto il peggio per il pilota asturiano che quest'anno tornerà a correre in Formula 1. Le notizie successive hanno fatto tirare un enorme sospiro di sollievo e ci si chiede già se lo spagnolo potrà essere in pista in Bahrain a fine marzo. Le possibilità sono tante e c'è chi pensa che addirittura lo spagnolo sarà al volante della sua Alpine (ex Renault) nei test di Sakhir del 12, 13 e 14 marzo.

Il recupero di Fernando Alonso

I chirurghi di Berna che lo hanno operato alla mandibola e gli hanno sostituito dei denti hanno stabilito che il due volte campione del mondo deve rimanere a riposo assoluto sette giorni, poi potrà riprendere l'attività. I segnali sono positivi, come ha confermato in un tweet lo stesso pilota che ha, pure, avuto la possibilità di mangiare anche dei cibi solidi. Fernando, che è un grande professionista, sa benissimo di non dover accelerare i tempi. Ovviamente se il problema fosse stato a un arto sarebbe stato difficile recuperare in meno di un mese e mezzo. Ma l'ex pilota di Ferrari e McLaren avendo un problema all'osso mascellare oggi ma anche tra una settimana non potrà indossare il casco.

Inizia dunque una corsa contro il tempo per Alonso che spera nel giro di tre o quattro settimane di essere in condizioni ottimali e di poter indossare il casco stesso, tutto dipenderà dal post operatorio, perché a queste fratture può seguire un'infiammazione del viso che può durare anche delle settimane.

Il ritorno di Alonso in Formula 1

Fernando Alonso, che ha esordito nel 2001 in Formula 1 e che nel 2005 e nel 2006 ha vinto il Mondiale, è uno dei piloti più forti della sua generazione ed è uno dei più amati dai tifosi e in questa stagione vuole tornare a stabilire dei record.