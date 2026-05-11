Fernando Alonso compra una supercar da 10 milioni: in omaggio riceve il seggiolino per il figlio

Fernando Alonso ha una collezione d’auto da corsa e si è voluto regalare una Pagani Zonda, che gli è costata 10 milioni di euro. Allo spagnolo è stato fatto un omaggio particolare, è stato montato sulla vettura un seggiolino per il figlio appena nato.

Fernando Alonso sta vivendo, sportivamente parlando, un'annata terrificante. La sua Aston Martin è una delle peggiori vetture della griglia, e il futuro non si prevede roseo per il Mondiale 2026. A ciò, bisogna aggiungere che questa potrebbe essere l'ultima stagione in Formula 1 per il campione spagnolo, che a luglio compirà 45 anni. Dal punto di vista privato lo spagnolo ha invece ben altre sensazioni, essendo diventato per la prima volta papà. Nel mezzo si è fatto un regalo acquistando una supercar vera e propria, che gli è costata quasi 10 milioni di euro.

Il nuovo acquisto di Alonso

Il pilota dell'Aston Martin, con tanto di video realizzato e postato sui social, poco tempo fa a Monaco, dove vive, ha ricevuto una rara e costosa Pagani Zonda, una supercar dal valore elevatissimo. Pare che la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde personalizzata gli sia costata 11,7 milioni di dollari, che fanno quasi 10 milioni di euro. Un auto eccezionale, che è dotata di tutti i comfort. E alla quale è stato aggiunto un seggiolino per bambini personalizzato, un omaggio, realizzato appositamente per Leonard. Una cosa che non è prevista per tutte le vetture, è stato infatti un omaggio che la casa madre ha voluto fare ad Alonso, che ha apprezzato.

Il seggiolino costa circa 600 euro

Un omaggio anche costoso, certo poco e niente rispetto alla vettura. Ma poiché la Pagani Zonda ha solo due posti il seggiolino può essere installato solo sul sedile del passeggero. Il seggiolino è un Recaro Axion 1 dal costo di 300 euro per le versioni base, ma che arriva fino a 600 euro per quelle speciali, ed è stato realizzato con i colori del casco di Alonso e il numero 14. Personalizzato al cento percento. Un seggiolino per bambini, ma non per neonati che dunque il figlio del pilota potrà utilizzare tra un po'.

Il seggiolino per il bimbo che è stato dato come omaggio a Fernando Alonso.

Si può definire quasi un pezzo unico questa vettura. Perché tra il 1999 e il 2019 sono state prodotte 140 Zonda, la Diamante Verde è davvero rara. Ha un telaio Carbo-Titanium e un motore V12 Mercedes-AMG da 7,3 litri, che può erogare 760 cavali, posizionato dietro il sedile del guidatore con un regime massimo di 8000 giri al minuto.

La collezione di auto di Fernando Alonso

Alonso è il secondo proprietario di questa vettura, che va da ampliare la sua collezione, che aveva anche una Ferrari Enzo, che pare abbia venduto nel 2023 per oltre 6 milioni. Oltre alla Pagani Zonda, Alonso ha acquistato una Mercedes-Benz CLK GTR, dal costo di oltre 10 milioni di dollari. Nel suo garage ci sarebbero una Aston Martin Valkyrie, una Vailant, una DBX S, una Ford GT Holman Moody Heritage Edition e naturalmente due Ferrari, la F40 e la 512 TR.