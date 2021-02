Fernando Alonso ha rassicurato tutti dopo l‘incidente subito durante l'allenamento in bicicletta e il successivo intervento chirurgico per la frattura della mascella riportata nell'impatto. Il pilota spagnolo poco dopo esser uscito dalla sala operatoria ha infatti confermato che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula 1 con la Renault Alpine F1: "Grazie per tutti i vostri messaggi – ha scritto infatti su Twitter rispondendo al tweet della sua nuova scuderia che aggiornava sulle sue condizioni di salute dopo l'operazione –. Sto bene, non vedo l'ora che arrivi la stagione 2021. Andiamo!".

E non vede l'ora di mettersi alle spalle i postumi dell'incidente e tornare in pista a bordo della sua A521. Il due volte campione del mondo infatti, dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, ha anche condiviso sui propri profili social la partenza del nuovo motore Renault pubblicata dal suo team, l'Alpine, poche ore prima dell'incidente. Nelle ultime ore ha ricevuto molteplici messaggi pubblici da personalità, colleghi e scuderie. Tra questi, uno degli ultimi, quello della Ferrari: "Guarisci presto, Fernando" ha scritto difatti la squadra del Cavallino.

Tutto ciò a dimostrazione del fatto che lo shock è stato grande per l'intero paddock della Formula 1. Per fortuna alla fine sembra essersi trattato solo di un grande spavento e dopo qualche giorno di convalescenza per riprendersi dall'intervento, come ha rassicurato lui stesso, Alonso sarà nei test del Bahrain e nel primo Gran Premio dell'anno senza grossi inconvenienti per cominciare la sua nuova avventura in Formula 1 dopo i due anni di assenza.