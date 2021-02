Fernando Alonso è stato investito giovedì in Svizzera mentre si allenava in bicicletta. A confermarlo è stata la scuderia Alpine Renault in un comunicato nella tarda serata di ieri. Il pilota spagnolo è ricoverato in ospedale e effettuerà ulteriori visite mediche, dopo quelle fatte ieri, per confermare l'entità delle lesioni. La nota ufficiale: "Fernando è cosciente e in buone condizioni, e venerdì mattina attende nuove visite mediche". L'incidente si è verificato a Viganello, un quartiere del comune svizzero di Lugano, in un'area urbana e davanti ad un supermercato: secondo varie fonti non ci sarebbero fratture agli arti o al tronco, ma è necessario attendere gli esami per confermarlo attraverso esplorazioni nelle prossime ore. La parte peggiore del colpo ha colpito la bocca e si parla di danni alla mascella e ai denti, che potrebbero richiedere l'intervento. Alonso è stato curato prima in un ospedale della zona e poi è stato trasferito all'ospedale di Berna.

L'Alpine Renault non rilascerà un comunicato sulle condizioni di Fernando fino all'arrivo dei risultati dei test effettuati in ospedale, quindi è previsto un aggiornamento nella giornata di oggi per chiarire le ultime incognite. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il pilota sta bene. Non è ancora possibile stimare un periodo di recupero, né se sarà in grado di prendere parte all'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 o ai test pre-season che i terranno dal 12 al 14 marzo 2021 in Bahrain.

Non è la prima volta che il due volte campione spagnolo è protagonista di episodi non proprio piacevoli nei giorni precedenti all'inizio di un Mondiale: nel 2009 ha subito un incidente mentre stava per tornare in Spagna dalle vacanze di Natale in Kenya ma in quel caso lui non era coinvolto in prima persona ma il problema fu la manovra di decollo del jet privato che venne interrotta dopo che una delle ali dell'aereo si è scontrata con un edificio di controllo dell'aeroporto.