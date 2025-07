Spaventoso incidente in Moto2 in Germania: Ramirez prende in pieno la moto di Arenas

La gara di Moto2 al Gran Premio di Germania al Sachsenring è stata interrotta a sei giri dalla fine dall'impressionante incidente che ha coinvolto Ramirez e Arenas dopo il rettilineo principale al momento della staccata sulla prima curva. Un impatto così forte da portare all'interruzione della corsa con bandiera rossa, ma fortunatamente oltre al grande spavento non è accaduto nulla ai due giovani piloti che non hanno portato danni evidenti e che sono riusciti ad arrivare al centro medico con le proprie gambe.

Ma la dinamica dell'impatto è stata spaventosa e ha fatto pensare al peggio. Ramirez ha completamente perso il controllo del manubrio della sua moto e, pochi metri prima di imboccare la curva, è finito diritto su Arenas che non si è neanche accorto del suo arrivo. I due spagnoli si sono ritrovati a terra con le modo distrutte, per fortuna senza aver subito gravi danni. L'incidente ha interrotto la gara, ma poco prima c'era stata un'altra brutta collisione tra Moreira e Alonso.

Due incidenti impressionanti in Moto2

La gara di Moto2 in Germania è stata segnata da due brutti incidenti, con il secondo che ha interrotto completamente la corsa a sei giri dalla fine. Il primo protagonista è stato Moreira che con una mossa incosciente ha tagliato la strada ad Alonso: il brasiliano ha urtato Dixon in curva per un sorpasso, è uscito dalla pista ed è rientrato finendo su Alonso che è stato centrato in pieno. In tanti hanno protestato per il gesto di Moreira, ma poi tre giri più tardi hanno visto una scena molto simile.

Questa volta la causa non è stata una manovra sconsiderata, dato che Ramirez ha perso il controllo del manubrio mentre si preparava ad affrontare la curva al 19º giro: lo spagnolo non è riuscito a controllare la sua moto ed è finito sul connazionale Arenas che era davanti a lui e non si è accorto di niente. I due si sono ritirati e non hanno riportato grandi ferite, anche se sono stati trasportati subito al centro medico. La pista però era invasa da detriti e questo ha causato l'interruzione della gara con la bandiera rossa a sei giri dalla fine.