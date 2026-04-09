Alex Marquez spiazzato dalla Ducati: “Non mi sento molto bene sulla GP26, sto facendo qualcosa di strano”

Alex Marquez preoccupato dal suo inizio stagione e dalla sua GP26: “Le sensazioni non sono ancora molto buone. Cerco di guadagnare punti, di non perdere terreno facendo qualcosa di strano”.

La MotoGP è entrata nel vivo e già in queste prime battute di stagione la sorpresa è senza ombra di dubbio l'Aprilia. Tanti team e piloti infatti stanno facendo fatica a imporsi proprio come Alex Marquez il quale non è ancora riuscito a trarre vantaggio dal passaggio in sella ad una Ducati ufficiale. Lo spagnolo, da vice-campione del mondo in carica, è stato premiato dopo la sua formidabile stagione 2025 concluse alle spalle di suo fratello Marc. Ma anche lui in questo momento sta constatando la superiorità dell'Aprilia e le difficoltà che incredibilmente sta riscontrando con la Ducati. Un qualcosa che l'ha completamente spiazzato.

Alex Marquez ritiene che gli manchi ancora il 20% per sfruttare al meglio la GP26, nonostante abbia deciso di equipaggiarla con il pacchetto aerodinamico del 2024. "Le sensazioni non sono ancora molto buone. Cerco di guadagnare punti, di non perdere terreno facendo qualcosa di strano. Tutto qui – ha spiegato il pilota spagnolo ad Austin come riporta il sito della Ducati -. Sono ancora abbastanza lontano. Non mi sento molto bene sulla moto e le sue caratteristiche ostacolano parecchio il mio stile di guida".

Alex Marquez in sella alla sua moto.

Alex Marquez preoccupato dall'inizio di stagione della Ducati

Lo spagnolo ritiene dunque che la Ducati sia attualmente dietro all'Aprilia ritenendola anche più stabile della sua moto e avverte difficoltà anche nel rallentare, dalla fase di frenata fino all'ingresso in curva vero e proprio. "Stiamo faticando, siamo un po' indietro rispetto ai nostri avversari – ha detto ancora -. In particolare io, perché ho uno stile di guida particolare e quest'anno ho parecchie difficoltà". Alex Marquez dunque si sente davvero in difficoltà e non si nasconde dal dire queste cose pubblicamente

"Stiamo cercando di migliorare e sono motivato ad andare avanti e ad essere più competitivo, ma ci mancano ancora alcune cose, quindi dobbiamo solo continuare a lavorare, continuare a trasmettere i nostri feedback e credo che la Ducati lavorerà sodo – ha concluso ancora lo spagnolo che spiega -. Non smettono mai di lavorare, quindi è certo che arriverà un momento nella stagione in cui faremo progressi".