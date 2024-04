video suggerito

Ricciardo sconvolto dalla teoria di Stroll dopo l’incidente in Cina: “Mi ero calmato, ora mi arrabbio” Botta e risposta nel post GP di Cina tra Ricciardo e Stroll con l’australiano della Red Bulls che non ci sta alle accuse del canadese: “Evidentemente l’idiota sono io, ma è chiaro che non so cosa stesse facendo… di certo non si stava occupando di chi aveva avanti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Post gara del GP Cina con code velenose sulla scia della polemica nata tra Ricciardo e Stroll, con quest'ultimo che ha accusato l'australiano di aver sbagliato e innescato il tamponamento in gara. Ricciardo non ha per nulla gradito e così è partito all'attacco del canadese dell'Aston Martin, rispondendo in modo più che acceso nelle interviste, rispedendo ogni accusa la mittente: "Sta dicendo che è stato un mio errore? Avevo cominciato a calmarmi, ma questo mi fa incazzare".

Ricciardo si è dovuto ritirare e non ha nascosto la propria delusione a fine Gran Premio, anche perché si trattava della prima grande occasione di poter andare a punti in questo Mondiale. Ma ciò che lo ha profondamente disturbato sono state anche le parole e l’atteggiamento di Stroll, che lo ha accusato dell'incidente mentre appare proprio il canadese ad essere stato irresponsabile nella dinamica della carambola a catena.

Riguardando anche i replay si può notare come il canadese della Aston Martin stesse guardando in un’altra area della pista, prestando poca attenzione a ciò che stava accadendo davanti, per una frazione di secondo che è stata decisiva ai fini dell'incidente. In quel momento il gruppo si è compattato per un bloccaggio di Alonso durante la Safety Car. E così, il pilota della Aston Martin non è stato in grado di evitare Ricciardo: "Forse tra un'ora quando si accorgerà a quel punto potrà prendersi le responsabilità che evidentemente ha" ha sottolineato riferendosi a Stroll. "Se non lo farà, io non potrò aiutarlo… resta un fatto molto frustrante. Ovviamente gli incidenti di gara capitano, ma dietro una Safety Car non dovrebbero mai accadere queste cose".

"Ha detto che è colpa mia?" ha poi continuato un frustrato Ricciardo. "Avevo cominciato a calmarmi ma adesso questo mi fa incazzare…è lui che non mi sta nemmeno guardando: noi iniziamo a frenare: è lui che ha la testa voltata dall'altra parte…". In effetti non appena le auto iniziano a frenare, si può vedere il casco di Stroll girare a destra e guardare l'apice della curva 14 e solo un istante dopo torna a guardare davanti, ma troppo tardi. "Non so cosa stesse facendo, dove abbia la testa, ma tutto ciò che deve fare è preoccuparsi di me in quella situazione, e chiaramente non lo stava facendo" ha concluso ancora Ricciardo.

Per lui oltre al danno, è arrivata anche la classica beffa: dopo essere stato tamponato da Lance Stroll, che ne ha causato il ritiro dal GP di Cina, è stato penalizzato dai commissari al termine del Gran Premio per aver "superato in regime di safety-car" la Haas di Nico Hulkenberg. Per l'australiano della Racing Bulls, dunque, tre posti di penalità in griglia a Miami e la decurtazione di due punti sulla patente.

Le spiegazioni di Stroll: non ce l'ha con Ricciardo

Ricciardo non le ha mandate a dire a Stroll dopo aver ascoltato il team radio del canadese in cui dava dell'idiota al pilota davanti che aveva frenato improvvisamente. "A quanto pare sono un idiota e la colpa è mia. Sto facendo del mio meglio per non dire quello che vorrei dire, ma che si fotta quel tipo. E sono anche gentile! Ma se è questo che pensa…". Alla fine però Stroll ha voluto spiegare il proprio pensiero: "Non mi riferivo direttamente a lui: tutti hanno frenato e lui era quello davanti a me. Non credo che abbia frenato da solo" ha sottolineato Stroll, "è stato un effetto a catena. La vettura di fronte a me ha rallentato da 60 a 0 km/h, è stato un incidente molto banale".

Cos'è successo al GP della Cina

Stroll, undicesimo alla partenza, ha corso in zona punti nella prima parte del Gran Premio, fino alla prima Safety Car causata dal ritiro di Valtteri Bottas: la gara sta per ripartire, ma all’ultimo tornante Stroll tampona in pieno la Racing Bulls di Ricciardo, che gli è davanti, come se non lo avesse nemmeno visto di fronte a lui. Diffusore rotto per l’australiano, costretto al ritiro, con il canadese si prende dai giudici una penalità. L'effetto a catena che ha innescato i tamponamenti è stato causato da una frenata di Alonso.

Formula 1 News Calendario Classifica segui