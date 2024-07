video suggerito

Verstappen e Norris si sono parlati dopo l’incidente in Austria: “D’accordo sul 99% delle cose” Verstappen è tornato sull’incidente con Norris al GP d’Austria, allontanando tutte le ombre sulla loro amicizia: “Abbiamo rivisto le immagini, ci è piaciuta la nostra battaglia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Gran Premio d'Austria ha lasciato delle scorie fra i due grandi amici Lando Norris e Max Verstappen, coinvolti in un incidente che sembra aver incrinato drasticamente i loro rapporti. I giorni dopo il contatto sono stati molto concitati ma l'olandese è ritornato sulla questione raffreddando gli animi: il campione del mondo ha rotto il silenzio per la prima volta in seguito all'incidente, confermando che ha visionato i filmati della gara con il suo collega.

Le parole di Verstappen su Norris

La priorità per l'olandese è quella di preservare il rapporto con l'amico Norris. "Non me ne frega niente di tutto ciò. Torno a casa, vivo la mia vita", ha affermato il pilota parlando delle critiche che gli sono piovute addosso dopo il GP d'Austria e che non lo hanno minimamente toccato. C'è soltanto una cosa importante per Verstappen in questa situazione ed è quella di mantenere intatto il rapporto di amicizia con il collega: "Per me, l'unica cosa che conta è mantenere il mio rapporto con Lando perché siamo buoni amici".

Pace fatta dopo aver rivisto i filmati

I due piloti si sono già parlati dopo l'incidente e hanno deciso di far calmare le acque senza agire seguendo l'istinto, così da far raffreddare la rabbia e non cadere in errori: "Dopo la gara ho detto che dovevamo lasciare che le cose si calmassero perché le emozioni erano forti e lunedì ne abbiamo parlato subito e penso che siamo arrivati ​​alla conclusione che in realtà ci è davvero piaciuta la nostra battaglia". Tutto sembra essere rientrato fra i due, con il leader del Mondiale che si è esposto in prima persona per mettere a tacere qualsiasi voce. "Abbiamo riguardato le immagini insieme ed eravamo d’accordo sul 99% delle cose, che è già tanto", ha poi aggiunto per chiudere la questione.

Dopo l'incidente le parole di Verstappen e Norris facevano presagire alla rottura improvvisa dell'amicizia, soprattutto in riferimento alla frecciatina lanciata dall'inglese: "Non so se questo influenzerà la nostra amicizia, dipenderà molto da cosa dirà". Alla fine tutto si è sistemato e, nonostante le critiche, i due continueranno ad andare d'accordo e a portare avanti il loro bel rapporto tra una cena al ristorante e una partita di padel.

Formula 1 News Calendario Classifica segui