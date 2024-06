Incidente terrificante alla 24 ore di Spa: macchina ferma viene colpita, diventa una palla di fuoco La quarta ora della 24 ore di Spa è stata segnata da un bruttissimo incidente: la Ferrari di Hook ha preso fuoco dopo uno scontro, per fortuna senza conseguenze per i piloti coinvolti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sono immagini davvero spaventose quelle che arrivano dalla 24 ore di Spa, teatro di un brutto incidente che avrebbe potuto causare danni irreparabili. Una macchina ferma in pista ha preso completamente fuoco dopo essere stata colpita da un'altra vettura che l'ha presa in piena velocità all'uscita da una curva: lo scontro è stato ripreso dalle telecamere dell'evento ma anche da alcuni tifosi presenti sugli spalti che hanno assistito impietriti alla scena, dalla quale per fortuna tutti i piloti coinvolti sono usciti illesi.

Incidente terribile: una macchina prende fuoco

Il bruttissimo momento vissuto alla 24 ore di Spa ha coinvolto la Ferrari di Hook che ha rischiato di subite seri danni per via delle fiamme che hanno divorato tutta la parte posteriore dell'auto innalzandosi in uno scoppio improvviso. Tutto è cominciato dal contatto avvenuto con un'Aston Martin: la macchina dopo un testacoda è finita su una recinzione ed è rimasta ferma in pista, apparentemente senza aver subito danni irreparabili.

Hook era proprio al centro della pista e intralciava la traiettoria delle altre vetture che, pur procedendo ad alta velocità, sono riuscite a evitarlo tranquillamente rispettando le bandiere gialle esposte in segno di pericolo. Ma è stato l'arrivo di Adrian D'Silva a scatenare il disastro: alla quarta ora della corsa il pilota non si è accorto della vettura e con la sua Porsche lo ha centrato in pieno, innescando un terrificante incendio.

Le condizioni dei piloti

L'impatto ha fatto schiantare la Ferrari contro il muretto dei box e ha fatto divampare le fiamme sulla parte posteriore della vettura. Tutti sono rimasti con il fiato sospeso per qualche secondo davanti alla scena che faceva presagire conseguenze terribili. Il team medico ha estratto subito Hook dall'abitacolo e l'incendio è stato prontamente spento: fortunatamente l'impatto non ha causato danni alle persone coinvolte che stanno tutte bene.