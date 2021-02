Fernando Alonso è stato sottoposto con successo ad un intervento maxillo-facciale presso l'ospedale di Berna in Svizzera, dove è ricoverato da ieri sera dopo esser stato investito mentre si allenava in bicicletta. I medici hanno riposizionato la sua mascella dopo la caduta e al pilota asturiano sono stati sostituiti alcuni denti danneggiati con un intervento nelle scorse ore. L'equipe medica che ha operato il driver dell'Alpine Renault si è detta soddisfatta dell'intervento e ora bisognerà attendere l'evoluzione della situazione nei prossimi giorni. La nota della sua scuderia: "Alonso è stato operato per una frattura alla mascella superiore, l’intervento è andato bene e resterà sotto osservazione in ospedale per le prossime 48 ore".

Secondo le fonti svizzere, l'incidente è avvenuto giovedì poco dopo le ore 13:00: una macchina lo ha investito in una rotonda e Alonso ha subito un duro colpo al viso dopo la caduta. Il pilota di Oviedo è stato curato a Lugano prima di essere trasferito a Berna. Si attende nelle prossime ore una dichiarazione ufficiale dell'ospedale in cui è ricoverato il pilota di Oviedo per capire l'andamento clinico complessivo.

L'incidente che ha visto coinvolto Fernando Alonso è sotto inchiesta della polizia locale ma non ci sono ancora molte informazioni in merito: le squadre sono a lavoro per capire gli eventi accaduti poco dopo mezzogiorno di ieri.

In questo momento è molto difficile capire se Alonso potrà prendere parte fin da subito alla stagione 2021 di Formula 1: l'incidente di ieri ha compromesso la sua partecipazione ai test di Sakhir in Bahrain tra un mese (dal 12 al 14 marzo), che si tengono appena due settimane prima dell'inizio del Mondiale sullo stessa tracciato. L'asturiano e il suo team sperano che di non dover attendere ancora un po' prima di interrompere la sua lontananza dalla F1.