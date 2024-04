video suggerito

Marlen Reusser cade male, si rompe mascella e canali uditivi: non può ridere, mangiare o parlare Devastanti le conseguenze per la svizzera Marlen Reusser al Giro delle Fiandre femminile: fratturata la mascella, rotti entrambi i canali uditivi, ha perso per l’impatto sull’asfalto anche otto denti. Operata al viso, i tempi di recupero sono lunghissimi ma la campionessa 32enne non ha perso il buon umore: “Qualcuno vuole un frullato?” ha scritto sul proprio profilo Instagram, mostrandosi sorridente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fine settimana tra le Fiandre sia per il ciclismo maschile sia per quello femminile, con i corridori concentrati a cimentarsi tra le classiche del Nord di Primavera, tra cui spicca anche il Giro delle Fiandre. E se l'edizione maschile, stradominata da un mostruoso Van der Poel, è stata caratterizzata da una scalata del Kopperbeerg da altri tempi, quella femminile dal successo della nostra Longo Borghini e, soprattutto da una drammatica caduta dopo soli 10 km, che ha visto tra le più coinvolte la svizzera Merlen Reusser, che ha avuto le peggiori conseguenze.

Marlen Reusser è stata coinvolta in una rovinosa caduta su un tratto di strada asfaltata: dopo solo una decina di chilometri, diverse cicliste sono ruzzolate pesantemente a terra, complice la pioggia e il manto viscido. Fatto sta che per alcune di loro, il Giro delle Fiandre femminile è finito ancor prima di iniziare. Tra queste, chi ha avuto decisamente la peggio è stata Marlen Reusser, 32enne svizzera della Team SD Worx-Protime che è rimasta coinvolta riportando conseguenze che hanno reso necessario un intervento chirurgico al volto, operazione svolta nella mattinata di martedì 2 aprile.

Inizialmente sembrava che le condizioni fisiche di Reusser fossero comunque buone, come annunciato dal suo stesso Team, la SD Worx-Protime subito dopo l'incidente che l'ha obbligata al ritiro immediato. Qualche escoriazione e una brutta botta al volto, proprio sotto il mento. Nelle immagini della caduta, tra le tante cicliste a terra, si vede proprio la svizzera restare seduta tenendosi il viso, piangendo, per la botta subita. Gravissima perché nelle ore successive è stato reso il reale bollettino medico, devastante: mascella fratturata, così come entrambi i condotti uditivi oltre alla rottura di ben otto denti.

"Marlen Reusser è stata operata questo martedì. Un primo esame presso l'ospedale in Belgio aveva rivelato una frattura della mascella sul lato destro. L'attuale campionessa svizzera è stata sottoposta ad ulteriori esami all'Inselspital di Berna e la diagnosi è la seguente" ha specificato SD Worx-Protime in una nota ufficiale: "Oltre alla mascella, sono rotti anche i due canali uditivi e otto denti". Conseguenze drammatiche che evidenziano l'enorme impatto sull'asfalto con il volto che, però, non sembra aver scalfitto l'animo della campionessa elvetica.

Nella giornata di lunedì, dalla stanza dell'ospedale dov'è stata ricoverata e dove sarebbe stata operata da lì a 24 ore, la stessa Marlen Reusser ha provato a ironizzare sull'accaduto: viso sorridente mentre tiene tra le mani un frullato, con la foto accompagnata da una didascalia simpatica, volta a sdrammatizzare i danni subiti: "Qualcuno vuole dei frullati? Cose difficili da fare: ridere, mangiare, parlare. Tutti i miei preferiti! Questo è un rischio intrinseco di questo sport. Mi sono rotta otto denti, la mascella ed entrambi i canali uditivi. Molto triste però essermi perso 158 km di queste Fiandre. La prossima volta! L'intervento chirurgico sarà effettuato domani (fiducia piena 🙏)". E ben riposta: l'operazione è andata a buon fine, ora non resta che attendere i tempi di recupero per risalire in sella.