Girmay fa tris al Tour de France 2024, sua la volata della 12ª tappa: caduta rovinosa per Roglic Girmay conquista in volata la 12a tappa del Tour de France 2024: l’eritreo batte Van Aert e Demare. Pogacar resta in maglia gialla ma la caduta di Roglic rivoluziona la classifica generale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Biniam Girmay vince in volata la 12ª tappa del Tour de France 2024 che ha visto la carovana partire da Aurillac e arrivare a Villeneuve-sur-Lot. L'eritreo per questa sua terza vittoria alla Grand Boucle ha preceduto allo sprint finale Van Aert e Demare.

Dopo gli sforzi degli uomini di classifica nella frazione sul Massiccio Centrale, nella 12ª tappa del Tour de France 2024 a prendersi la scena sono stati i velocisti con la maglia gialla Tadej Pogacar e i suoi rivali Vingegaard ed Evanepoel che hanno vissuto una giornata di relativa tranquillità, non è stato così però per Primoz Roglic, quarto in classifica generale, coinvolto in una brutta caduta a 12 chilometri dal traguardo.

In attesa dei Pirenei, la tappa di oggi lascia invariata la classifica generale per quanto riguarda le prime tre posizioni con Tadej Pogacar che resta saldamente in maglia gialla con oltre un minuto di vantaggio sui due più immediati inseguitori Remco Evanepoel e Jaan Vingegaard. Scende dal quarto al sesto posto Primoz Roglic che vede aumentare il suo ritardo essendo arrivato al traguardo due minuti e 27 secondi dopo il gruppo dei migliori.

L'ordine d'arrivo della 12ª tappa del Tour de France 2024

B. GIRMAY (INTERMARCHÉ – WANTY) 04h 17′ 15" W. VAN AERT (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) s.t. A. DEMARE (ARKEA-B&B HOTELS) s.t. P. ACKERMANN (ISRAEL – PREMIER TECH) s.t. M. CAVENDISH (ASTANA QAZAQSTAN TEAM) s.t. J. PHILIPSEN (ALPECIN-DECEUNINCK) s.t. A. DE LIE (LOTTO DSTNY) s.t. A. KRISTOFF (UNO-X MOBILITY) s.t. P. BAUHAUS (BAHRAIN VICTORIOUS) s.t. B. COQUARD (COFIDIS) s.t.

La classifica generale del Tour de France 2024 aggiornata dopo la 12ª tappa

T. POGACAR 45h 00′ 34″ R. EVENEPOEL +1′ 06″ J. VINGEGAARD +1′ 14″ J. ALMEIDA +4′ 20″ C. RODRIGUEZ +4′ 40″ P. ROGLIC +4′ 42″ M. LANDA +5′ 38″ A. YATES +6′ 59″ J. AYUSO +7′ 09″ G. CICCONE +7′ 36″