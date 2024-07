video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 13ª tappa Agen – Pau: percorso e diretta TV Seconda chance per i velocisti nella tredicesima tappa del Tour de France che partirà da Agen e si concluderà a Pau. Diretta in chiaro e senza costi sulle reti Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano in scena i velocisti nella tredicesima tappa del Tour de France: prima del weekend andrà in scena la Agen – Pau, penultima occasione per gli sprinter di portare a casa un grande risultato. Come di consueto la diretta TV sarà disponibile in chiaro sulla Rai, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti.

Tappa: 13ª – Agen – Pau

Tipologia: pianura

Orario partenza e arrivo: 13.50 – 17:30

Distanza e dislivello: 165.3 km 2.000 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 12 del Tour de France: percorso e altimetria della Agen – Pau

Anche questa volta i velocisti saranno protagonisti di una tappa che non nasconde troppe insidie: l'avvio sarà in pianura e molto agevole fino al traguardo volante di Nogaro al km 88.5, ma poi tutto cambierà. In tutto ci saranno due GPM di quarta categoria di Cote de Blachon (1,5 km al 6,9% di pendenza media) e Cote de Simacourbe (1,8 km col 6,4%), ma nonostante questo potrebbe esserci spazio per un arrivo in volata.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024 saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. Anche questa volta la gara sarò trasmessa tra tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento. La partenza è prevista alle ore 13:50 e la tappa si concluderà all'incirca alle 17:30. La diretta in chiaro su Rai 2 comincerà alle 14:45.

I favoriti della tappa di oggi: spazio ai velocisti

Penultima occasione rimasta per i velocisti presenti al Tour de France. I favoriti restano i soliti noti: Girmay è il più quotato per l'arrivo in volata, con Philipsen che potrebbe rubargli la scena. Lungo il percorso non ci saranno grandi difficoltà, dunque tutti gli sprinter potranno avere la loro fetta. Tra gli outsider potrebbe guadagnare terreno anche Van Aert.