Russell e Alonso capitolo secondo a Suzuka: “Se parlo mi squalificano per tutto il campionato”

Fernando Alonso e George Russell per il momento non sono più amici. Quello che è accaduto a Melbourne ha portato a un certo astio tra i due, che hanno ‘rischiato' di finire nuovamente a contatto diretto, e ancora una volta poteva esserci un duello nel finale di un Gp. Ma a Suzuka il duello è stato solo a parole, con Russell che ha attaccato e Fernando che ha risposto in modo piccato.

Il nastro si riavvolge e si torna a Melbourne, due settimane fa, dove il pilota inglese si ritirò proprio all'ultimo giro mentre era in scia allo spagnolo. Un incidente terribile, che poteva avere grosse conseguenze. Un paio d'ore dopo la gara i commissari per quell'incidente inflissero una penalità al due volte campione del mondo che venne punito per aver frenato in anticipo rispetto a quanto avrebbe dovuto fare in una curva, così facendo aveva costretto l'inglese a una frenata brusca tramutatasi in un incidente davvero brutto.

Alonso ha negato il brake testing. Il mondo della Formula 1 si è diviso tra colpevolisti e non. Russell è stato duro. In Giappone il corpo a corpo è stato a un passo dal bis. La loro gara è stata separata praticamente sempre, tranne che nel finale quando Russell grazie alla strategia ha raggiunto Piastri e Alonso, che aveva rispetto a loro gomme peggiori e che quindi in caso di lotta sarebbe stato svantaggiato. La gara è finita con Alonso sesto davanti a Russell e Piastri, superato proprio nel finale.

Alonso negli ultimi giri si è tenuto dietro Piastri al quale ha dato volutamente il DRS, lo ha fatto non per bontà d'animo, ma perché così ha tenuto a bada Russell, che dopo la gara nell'intervista con Sky Sports UK ha rifilato una stoccata allo spagnolo dicendo: "Fernando fa i giochetti, questa cosa mi è nuova?". Boom. Russell ancora ce l'ha con lo spagnolo per quello che è accaduto a Melbourne.

Il pilota dell'Aston Martin informato di quella dichiarazione ha risposto all'inglese della Mercedes: "Non so cosa dire. se parlo potrebbero squalificarmi per tutto il resto del campionato". Risposta in pieno stile Alonso, che poi ha confermato di aver dato il DRS a Piastri: "È chiaro che avere Piastri dietro di me era un modo per difendermi da Russell. È quello che ha fatto Carlos Sainz a Singapore, dando il DRS al secondo per proteggersi dal terzo. È una cosa normale, lo facciamo in ogni gara".

