Cambia la classifica del GP Australia di Formula 1: pesante penalità dopo la gara di Melbourne La pesante penalità inflitta dai Commissari F1 a Fernando Alonso al termine del GP d'Australia della Formula 1 2024 ha stravolto l'ordine d'arrivo della terza gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti e su quella riservata ai costruttori.

A cura di Michele Mazzeo

La pesante penalità arrivata diverse ore dopo la fine della gara del GP d'Australia della Formula 1 2024 vinta da Carlos Sainz davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc ha cambiato l'ordine d'arrivo della corsa nonché le classifiche iridate sia piloti che costruttori.

La sanzione che ha influito sull'ordine d'arrivo è quella assegnata all'esperto pilota dell'Aston Martin Fernando Alonso che scala in ottava posizione dopo essere transitato per sesto al traguardo. Dopo il termine della gara infatti i Commissari F1 hanno deciso di comminare una pesante sanzione al due volte campione del mondo che si è visto così assegnare ben 20 secondi di penalità e tre punti sulla superlicenza per aver fatto break test (frenando in anticipo di 100m rispetto a quanto fatto durate il resto della gara in quella curva) causando lo spaventoso incidente di George Russell nell'ultimo giro di gara. Questa penalizzazione ha fatto perdere quindi due posizioni a Fernando Alonso scivolato così all'8° posto. A trarre beneficio da ciò il suo compagno di squadra Lance Stroll salito in sesta posizione e Yuki Tsunoda che sale in settima posizione e regala così altri due punti alla Racing Bulls.

L'ordine d'arrivo finale del GP d'Australia della Formula 1 2024

Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) +2.366 Lando Norris (McLaren) +5.904 Oscar Piastri (McLaren) +35.770 Sergio Perez (Red Bull) +56.309 Lance Stroll (Aston Martin) +93.222 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +95.601 Fernando Alonso (Aston Martin) +100.992* Nico Hulkenberg (Haas) +104.553 Kevin Magnussen (Haas) 1L Alexander Albon (Williams) 1L Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 1L Pierre Gasly (Alpine) 1L Valtteri Bottas (Sauber) 1L Guanyu Zhou (Sauber) 1L Esteban Ocon (Alpine) 1L George Russell (Mercedes) ritirato Lewis Hamilton (Mercedes) ritirato Max Verstappen (Red Bull) ritirato

*+20 secondi di penalità

La nuova classifica piloti del Mondiale F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti Charles Leclerc (Ferrari) 47 Sergio Perez (Red Bull) 46 Carlos Sainz (Ferrari) 40 Oscar Piastri (McLaren) 28 Lando Norris (McLaren) 27 George Russell (Mercedes) 18 Fernando Alonso (Aston Martin) 16 Lance Stroll (Aston Martin) 9 Lewis Hamilton (Mercedes) 8 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 6 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Guanyu Zhou (Sauber) 0 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Esteban Ocon (Alpine) 0 Pierre Gasly (Alpine) 0 Valtteri Bottas (Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

La nuova classifica costruttori della Formula 1 2024

Red Bull 97 punti Ferrari 93 McLaren 55 Aston Martin 25 Mercedes 26 Haas 4 Racing Bulls 6 Sauber 0 Alpine 0 Williams 0

