LIVE F1 oggi, la gara del GP Australia in diretta: Verstappen in pole, Sainz 2° e Leclerc 4° con le Ferrari

La mappa del circuito di Melbourne dove oggi si corre la gara del GP d'Australia della Formula 1 2024 (fonte Brembo)

La gara del GP d'Australia di oggi si disputa sul circuito Albert Park di Melbourne. In questa terza tappa del Mondiale di Formula 1 2024 si percorrono dunque 58 giri sul circuito che piace molto ai piloti, perché non è un tracciato semplice ed è variegato. Ci sono infatti diversi rettilinei, oltre a quello in cui si parte, che aumentano le chance di sorpasso, cosa tutt'altro che semplice su questo circuito.

Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con solo sette frenate e soltanto otto i secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 11, dove le monoposto passano dai 299 km/h a 120 km/h in appena 95 metri percorsi in 1,79 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,8 G di decelerazione. Il circuito è un semi-cittadino, ma le medie sul giro sono comunque elevate. L'asfalto dell'Albert Park è uno dei migliori in assoluto se si considera che quando non è in programma il Gp a Melbourne su quelle strade camminano vetture stradali.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu il pilota della Red Bull Max Verstappen che ha preceduto l'alfiere della Mercedes Lewis Hamilton e il driver dell'Aston Martin Fernando Alonso. Il record del giro più veloce appartiene invece a Sergio Perez che nella corsa della passata stagione aveva messo a segno un'intera tornata del circuito di Melbourne in 1:20.235.