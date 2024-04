A Leverkusen c’è una strada intitolata a Xabi Alonso: l’omaggio dei tifosi nel giorno più importante

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Potrebbe essere un giorno storico per il Bayer Leverkusen: in caso di vittoria contro il Werder Brema la squadra diventerebbe Campione di Germania, un'impresa titanica per gli eterni sconfitti. Xabi Alonso si avvicina al momento più importante nella sua giovane carriera da allenatore e per omaggiarlo la strada che porta allo stadio è stata intitolata a suo nome.

L'iniziativa è partita da alcuni tifosi che sentono avvicinarsi l'ora solenne in cui potranno finalmente festeggiare. In tutta la loro storia non hanno mai vinto il campionato e sono pronti a celebrare questa annata miracolosa in cui il Leverkusen ha creato un solco profondissimo tra sé e tutti gli altri avversari. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, soprattutto con un allenatore giovane e alle prese con la prima grande esperienza della sua carriera.

Invece Xabi Alonso ha stupito tutti, promettendo fedeltà al club anche per la prossima stagione nonostante il richiamo di alcuni colossi europei come Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco, squadre con le quali ha già giocato e vinto da allenatore. Questa volta è diverso perché si tratta di un'impresa inedita che lo farà passare per sempre alla storia. Tante volte il Leverkusen ha sfiorato la vittoria, uscendo sempre sconfitto, ma oggi la maledizione potrebbe essere spezzata.

Ecco perché i tifosi hanno deciso di intitolargli diverse strade: con degli adesivi crearti apposta per l'occasione hanno coperto i cartelli stradali, facendo diventare la strada che conduce allo stadio "Xabi-Alonso-Allee", un omaggio particolare e mai visto per un allenatore. Se il Bayer Leverkusen dovesse vincere oggi contro il Werder Brema la sfilata comincerebbe proprio sulla strada intitolata allo spagnolo e già addobbate per la festa.

Davanti a diverse case sono presenti palloncini rossi e neri, sciarpe e fiocchi, magliette, bandiere e qualsiasi cosa richiami i colori della squadra. Tutto è pronto per l'esplosione di gioia che potrebbe arrivare questa sera, nel giorno più atteso da tutti i tifosi.