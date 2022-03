F1 GP Bahrain, risultati prove libere 3: Verstappen sempre davanti, la Ferrari sorride ancora Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir. Ancora buone notizie per le Ferrari, insegue Hamilton.

A cura di Marco Beltrami

Niente di nuovo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, antipasto delle qualifiche. Confermati per grandi linee i risultati dei test precedenti, con Max Verstappen che ha nuovamente fatto registrare il miglior tempo sul circuito di Sakhir. Il campione del mondo in carica della Red Bull, ha chiuso davanti al ferrarista Leclerc che ha raggiunto il picco massimo di velocità con quasi 321 km/h, nonostante un piccolo fuori pista fortunatamente senza conseguenze per la sua vettura.

Dunque ancora buone notizie per la Rossa che sembra tornata competitiva e capace di tenere testa alla Red Bull che si è presa anche il terzo miglior tempo con Sergio Perez. Timidi segnali di ripresa per la Mercedes con Russel che ha ottenuto il quarto tempo, facendo così meglio di Hamilton che ha migliorato la sua prestazione nella FP2, ma ha fatto registrare anche qualche problemino nel test finale sulla partenza con un leggero pattinamento. Davanti al britannico, sesto, ecco l'altra Ferrari di Sainz finito sotto investigazione per un incidente con Alonso.

(in aggiornamento)