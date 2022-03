F1 GP Bahrain, risultati prove libere 2: Verstappen e Leclerc fanno il vuoto. È Red Bull vs Ferrari Ferrari e Red Bull si confermano le macchine migliori anche nelle FP2 del GP del Bahrain 2022 di Formula 1: Verstappen precede di pochi millesimi Leclerc, terzo Sainz. Mercedes ancora in grande difficoltà.

A cura di Michele Mazzeo

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Red Bull e Ferrari sono arrivate al via del Mondiale di Formula 1 2022 con le vetture migliori mentre la Mercedes fatica nel confronto con le rivali. È questo infatti quanto emerge dalla seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir. Il più veloce in queste FP2 è stato infatti il campione del mondo in carica Max Verstappen che con il suo 1:31.936 è stato l'unico a scendere sotto l'1'32".

Appena dietro l'olandese ci sono però le due Ferrari con Charles Leclerc che nella simulazione di qualifica si è fermato a soli 87 millesimi dal miglior tempo di giornata. Più staccato lo spagnolo Carlos Sainz che, nonostante qualche errore nei suoi giri lanciati, riesce a mettersi dietro la migliore delle Mercedes che, sorprendentemente, non è quella del sette volte iridato Lewis Hamilton (solo 9°), ma quella del neoarrivato George Russell.

Queste FP2 sembrano confermare anche l'Alpine come quarta forza del campionato (ottimo 5° Fernando Alonso) ma anche la crescita delle squadre clienti della Ferrari con Valtteri Bottas che porta l'Alfa Romeo al 6° posto e Mick Schumacher (8°) e Kevin Magnussen (10°) che chiudono in top 10 con prestazioni sul giro secco vicine a quelle di Perez (7°) e Hamilton a conferma del netto miglioramento delle prestazioni della power unit del Cavallino.

Leggi anche La Ferrari vola in Bahrain con Sainz, ma Red Bull e Mercedes si sono ancora nascoste

Buone notizie per la scuderia di Maranello anche nelle simulazioni di passo gara nelle quali Verstappen ha brillato viaggiando a ritmi pazzeschi con la sua RB18 con Charles Leclerc che però è riuscito a tenere botta girando vicino ai tempi dell'olandese.

F1 GP Bahrain 2022, i risultati delle FP2 a Sakhir