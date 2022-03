Qualifiche F1 oggi in TV, orari TV8 e Sky del GP Bahrain in diretta e differita Oggi alle ore 16 iniziano le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 2022 sul circuito di Sakhir. Ecco dove vederle in diretta TV su Sky e gli orari della differita in chiaro su TV8 per conoscere la prima griglia di partenza del Mondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi sul circuito di Sakhir sono in programma le qualifiche del GP del Bahrain che assegnano la prima pole position del Mondiale di Formula 1 2022. Alle ore 16 i piloti tornano sulla pista bahreinita per l'inizio della sessione di qualifica che chiude il programma del sabato del primo Gran Premio della nuova stagione. Q1, Q2 e Q3 stabiliranno la griglia di partenza della gara di domani. Le qualifiche F1 di oggi si possono vedere in diretta TV su Sky alle ore 16 e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21:30. Dopo quanto visto nelle prove libere i favoriti nella prima lotta per la pole dell'anno sono il campione del mondo in carica Max Verstappen e il pilota Ferrari Charles Leclerc con i rispettivi compagni di squadra Perez e Sainz possibili outsider. Più indietro invece le Mercedes di Hamilton e Russell in grande difficoltà al venerdì.

A che ora iniziano le qualifiche di Formula 1 a Sakhir: gli orari TV di oggi

L'orario di inizio delle qualifiche del GP del Bahrain 2022 di Formula 1 è fissato per oggi alle ore 16 (ora italiana). La sessione si aprirà con il Q1 per poi proseguire con Q2 e Q3 fino alle ore 17. Orari TV stravolti dal fuso orario per questa prima qualifica della stagione con il collegamento per la diretta su Sky che si aprirà alle 15.15 con il pre-qualifiche. L'ultima volta che la F1 ha corso sul tracciato di Sakhir, nel 2021, a conquistare la pole position è stato Max Verstappen che ha preceduto le Mercedes di Hamilton e Bottas.

Qualifiche F1 GP Bahrain, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 2022 in programma oggi sul circuito di Sakhir sono trasmesse in diretta TV e in live streaming su Sky. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la qualifica F1 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico Matteo Bobbi e Marc Gené, e anche in streaming tramite l'app SkyGo. Per vederle su NOW è invece necessario aver acquistato il pass sport. Le qualifiche F1 del GP del Bahrain sono trasmesse anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 21:30 con il collegamento da Sakhir che si apre però alle 21.