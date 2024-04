video suggerito

F1 GP Cina 2024, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Oggi con le prove libere e la qualifica per la Sprint Race si apre Gran Premio della Cina della Formula 1 2024 sul circuito di Shanghai: il programma con date e orari delle sessioni in pista del quinto round della nuova stagione, il primo con il formato della gara sprint, e le caratteristiche del tracciato cinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La F1 torna in pista dopo la sosta per il quinto round della stagione: da oggi, venerdì 19, a domenica 21 aprile infatti il Mondiale di Formula 1 2024 è di scena sul circuito di Shanghai per il GP della Cina. Il programma della quinta tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend cinese ci sarà la prima Sprint Race dell'anno con un format tutto nuovo: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la nuova qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato mattina, a seguire ci saranno quindi le qualifiche tradizionali che stabiliranno la griglia di partenza della canonica gara da 56 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario per noi italiani non saranno tradizionali nemmeno gli orari delle varie sessioni sulla pista di Shanghai su cui la F1 torna a correre a distanza di cinque anni dall'ultima volta. Il GP della Cina sarà l'occasione dunque per vedere se le gerarchie delineate finora con le Red Bull di Verstappen e Perez prima forza davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz saranno confermate anche nel weekend con il nuovo format della Sprint Race. E anche se McLaren, Mercedes e Aston Martin riusciranno a ricucire il gap rispetto alle due scuderie che hanno fin qui primeggiato in questo inizio di Mondiale 2024.

Le prove libere e la nuova Qualifica Sprint oggi

Le FP1 del Gran Premio della Cina iniziano oggi, venerdì 19 aprile 2024: l'unica sessione di prove libere a Shanghai è in programma alle ore 05:30 (ora italiana). A seguire ci sarà la nuovissima Qualifica della Sprint Race che comincia alle ore 09:30 italiane. Questa decreta la griglia della prima Gara Sprint stagionale di scena al sabato. Prove libere e Qualifica Sprint si possono vedere in diretta TV solo su Sky e mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Gara Sprint e le Qualifiche tradizionali al sabato

Il programma del GP della Cina della Formula 1 2024 prosegue poi sabato 20 aprile con la prima Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 05:00 (ora italiana) e durerà circa un'ora. Dopo la mini-gara sarà la volta delle Qualifiche tradizionali, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica inizia quando in Italia saranno le ore 09:00. La Sprint Race e le Qualifiche di scena al sabato saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La Gara di domenica

Domenica 21 aprile 2024 sul circuito di Shanghai va invece in scena la gara del GP della Cina di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 09:00 (ora italiana). La diretta della gara cinese della F1 sarà visibile sui canali Sky, su TV8 invece la quinta corsa della stagione si potrà vedere in differita.

Il circuito di Shanghai

Dopo cinque anni d'assenza il circuito di Shanghai torna ad ospitare il GP della Cina di Formula 1. In realtà però per piloti e team sarà una prima volta assoluta dato che qui non si è mai corso con le monoposto ad effetto suolo (introdotte nel 2022) e con gli pneumatici da 18″. Il tracciato, lungo 5,451 km che nel 2004 ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1, sarà però lo stesso di sempre con 16 curve (alcune molto lente come la combinazione 1-3, la 6 e la 14, altre veloci come la "S" composta dalla 7 e dalla 8) e due rettilinei principali a cui corrispondono anche le due zone DRS, cioè quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14).

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Shanghai è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 9 frenate e 16 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 14, dove le monoposto passano dai 318 km/h a 72 km/h in appena 113 metri percorsi in 2,66 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,7 G di decelerazione.

Solo tre dei piloti che saranno in pista in questo weekend hanno già corso e vinto sul tracciato cinese: Lewis Hamilton che a Shanghai ha trionfato in ben sei occasioni (compresa l'ultima edizione andata in scena nel 2019), Fernando Alonso che si è imposto in due circostanze e Daniel Ricciardo vincitore nel 2018. Per trovare il record della pista sul giro in gara bisogna però tornare al primo GP della Cina della storia, quello del 2004, quando Michael Schumacher riuscì a completare una tornata del circuito di Shanghai in 1:32.238.

