LIVE F1, oggi qualiche e pole GP Cina in diretta: Ferrari contro Verstappen per la pole

Formula 1 in pista per le qualifiche e la pole del GP Cina. Gara in programma domani alle ore 9. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 12:00. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti LIVE su tempi e risultati.

0

07:45 L'ordine d'arrivo della Sprint della Cina Verstappen Hamilton Perez Leclerc Sainz Norris Piastri Russell A cura di Alessio Morra 07:30 Verstappen vince la Sprint Race, Hamilton 2° poi Perez Max Verstappen ha vinto pure la Sprint di Shanghai. L'olandese dopo un avvio tranquillo, ha scavalcato prima Alonso e poi Hamilton, che ha chiuso al secondo posto. Terzo Sergio Perez. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc quarto e Sainz quinto. A cura di Alessio Morra 07:15 Il programma del weekend di Formula 1 Il programma non è quello canonico essendoci di mezzo la Sprint Race. Una sola sessione di libere al mattino del venerdì, poi si sono tenute le Sprint Shootout, con Norris in pole davanti a Hamilton e Alonso. Alle 5 di questo sabato è scattata la Sprint Race, mentre alle 9 prenderanno il via le Qualifiche. Alla stessa ora si disputerà il GP della Cina. A cura di Alessio Morra 07:03 I risultati delle prove libere Nell'unica sessione di prove libere il più veloce è stato Lance Stroll, che nella mattinata di venerdì, ha preceduto Oscar Piastri e Max Verstappen. In ritardo le Ferrari e le Mercedes, che si sono nascoste. McLaren molto più performante del previsto, forse Norris ha bluffato alla vigilia. A cura di Alessio Morra 07:02 F1 GP Cina, Ferrari di Leclerc e Sainz a caccia della pole Charles Leclerc e Carlos Sainz per ora sono ancora a secco di pole position, ma hanno comunque la possibilità di realizzarla a Shanghai dove la Ferrari si sente ed è competitiva. Il pilota spagnolo è in fiducia e vuole provare a sorprendere Verstappen, autore di tutte e quattro le pole position di quest'avvio di Mondiale 2024. A cura di Alessio Morra 07:01 Le caratteristiche del circuito di Shanghai per il GP in Cina Il circuito di Shanghai per quindici anni ha fatto parte del Mondiale di Formula 1, ma negli ultimi quattro è stato escluso dal calendario, per molti piloti sarà una novità assoluta. Il tracciato è lungo 5,451 km ed è immutato con 16 curve, con una combinazione di curve lente, e veloci, e due rettilinei principali dove si può sorpassare. Circuito assai impegnativo per l'impianto frenante. La mappa del circuito di Shanghai su cui si corre la gara del GP della Cina della Formula 1 2024 (fonte Brembo) A cura di Alessio Morra 07:00 F1, gli orari TV delle qualifiche del GP Cina: la diretta su Sky e la differita TV8 Dopo la Sprint Race, che si è disputata quando in Italia era notte, è ora delle Qualifiche del Gran Premio della Cina. Si parte alle 9 ora italiana. Da quel momento a Shanghai si lotterà per la pole position. Verstappen, Leclerc e Sainz i favoriti, ma occhio comunque alla McLaren. Diretta TV su Sky, sui canali 201 e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8, a partire dalle ore 12. A cura di Alessio Morra

Formula 1 News Calendario Classifica segui