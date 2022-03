F1 GP Bahrain, risultati prove libere 1: Gasly è il più veloce, ma è la Ferrari a stupire Gasly è il più veloce nelle FP1 del GP del Bahrain di Formula 1 2022: il francese precede le Ferrari di Leclerc e Sainz che però non hanno utilizzato gomme soft. Red Bull dietro le rosse, Mercedes in difficoltà con Russell e Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2022 si è ufficialmente aperto con la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Il debutto stagionale sul circuito di Sakhir conferma di fatto quanto visto negli ultimi test: davanti a tutti c'è l'Alpha Tauri di Pierre Gasly che con gomma morbida nel suo giro migliore ferma il cronometro sull'1:34.193.

Il francese precede le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che però hanno ottenuto il loro miglior crono in queste FP1 con gomme medie e usurate confermando quindi la bontà della F1-75. Niente soft anche per la Red Bull del campione in carica Max Verstappen che chiude con la quinta prestazione cronometrica della sessione preceduto dalla Mercedes di George Russell (anche lui con gomme rosse).

A conferma di una W13 non ancora esaltante e con tanti problemi basta vedere le difficoltà riscontrate da Lewis Hamilton che ha chiuso con il settimo tempo dietro anche all'Aston Martin di Lance Stroll utilizzando ben due treni di gomme soft.

F1 GP Bahrain 2022, i risultati delle FP1 a Sakhir