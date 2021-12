F1 2021, oggi le prove libere del GP Arabia Saudita in diretta: a che ora e dove vederle Oggi la Formula 1 scende in pista per la prima volta a Jeddah, dove si disputa il penultimo Gran Premio del Mondiale F1 2021. Le prove libere del GP dell’Arabia Saudita saranno trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. Ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 in programma a partire da venerdì 3 dicembre sul circuito cittadino della città saudita.

A cura di Michele Mazzeo

In questo fine settimana va in scena il penultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo la gara qatariota, vinta da Hamilton davanti a Verstappen, il Circus F1 fa tappa per la prima volta nella sua storia a Jeddah per il GP dell'Arabia Saudita. Oggi le prime importantissime sessioni sul fin qui sconosciuto circuito cittadino della città saudita con le prove libere del venerdì che, come la sessione del sabato mattina, sono trasmesse in TV in esclusiva in diretta da Sky, mentre non sarà possibile vedere FP1, FP2 e FP3 in chiaro su TV8.

Prove libere F1 GP Arabia Saudita, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Il fuso orario e il fatto che il programma del GP dell'Arabia Saudita si disputa prevalentemente in notturna hanno stravolto i tradizionali orari delle tre sessioni di prove libere sul circuito di Jeddah. La FP1 infatti prenderà il via oggi quando in Italia saranno le ore 14:30, mentre la seconda sessione di libere inizierà invece alle ore 18:00. Le FP3 del Gran Premio saudita invece vanno in scena sabato 4 dicembre alle ore 15:00.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Jeddah

Tutte le sessioni di prove libere del GP dell'Arabia Saudita di Formula 1 sono trasmesse in TV solo su Sky con la diretta che si può vedere sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Per gli abbonati all'emittente satellitare è possibile assistere alle FP1,FP2 e FP3 sul circuito cittadino di Jeddah anche in live streaming utilizzando l'app SkyGo. Chi è in possesso del ticket può guardare la diretta anche sulla piattaforma NOW. Contrariamente a quanto avviene per qualifiche e gara, le prove libere del Gran Premio del Qatar non sono trasmesse, nemmeno in differita, sul canale in chiaro TV8.

