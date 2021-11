Hamilton vince anche il GP del Qatar, Verstappen 2° in rimonta: lotta per il titolo apertissima Hamilton vince il GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale 2021 di Formula 1. Il britannico avvicina in classifica Max Verstappen che ha limitato i danni chiudendo secondo dopo esser partito settimo per una penalità. Ferando Alonso chiude terzo e torna sul podio dopo sette anni. Ferrari in settima e ottava posizione con Sainz e Leclerc.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton conquista la vittoria nel GP del Qatar e riduce ulteriormente il suo svantaggio in classifica rispetto a Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha comunque limitato i danni rimontando fino alla seconda posizione dopo esser partito settimo in griglia di partenza per la penalità comminatagli dai commissari F1 per quanto avvenuto durante le qualifiche e centrando il punto aggiuntivo per aver fatto il giro più veloce della gara.

Splendido terzo posto per il 40enne Fernando Alonso che torna sul podio in Formula 1 a distanza di sette anni dall'ultima volta centrando il suo primo podio con l'Alpine. Lo spagnolo grazie ad una strategia azzardata ma vincente (lunghissimo il suo primo stint con gomme soft) è riuscito a beffare Sergio Perez che si è dovuto accontentare della terza posizione finale. Ritirato Valtteri Bottas che chiude anticipatamente una domenica disastrosa per lui tra penalità in griglia, partenza difficoltosa, foratura e vari problemi alla sua W12. Corsa in difesa per la Ferrari che chiude con Carlos Sainz e Charles Leclerc che giungono al traguardo rispettivamente in settima e ottava posizione. Dopo questa vittoria, Lewis Hamilton, a due gare dal termine della stagione (Arabia Saudita e Abu Dhabi), si porta a soli 8 punti dal leader del Mondiale Max Verstappen.

L'ordine d'arrivo del GP del Qatar 2021 di Formula 1 a Losail