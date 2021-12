Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita a Jeddah Gli orari TV del GP dell’Arabia Saudita a Jeddah, ventunesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 3 a domenica 5 dicembre tutta l’azione in pista del penultimo weekend stagionale della F1.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 fa tappa per la prima volta a Jeddah per il GP dell'Arabia Saudita, 21° e penultimo round del Mondiale 2021 in programma da venerdì 3 a domenica 5 dicembre con prove libere, qualifiche e gara. Parte dunque dal tracciato cittadino saudita la volata finale per il titolo iridato tra il leader Max Verstappen e il suo rivale Lewis Hamilton, con l'olandese della Red Bull che, forte degli otto punti di vantaggio, ha il primo match point mentre il britannico vuole colmare il gap e giocarsi tutto nell'ultimo appuntamento stagionale di Abu Dhabi. La Ferrari invece torna in pista con Leclerc e Sainz per mettere al sicuro il terzo posto nella classifica costruttori.

Per il week end saudita è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario con le prime prove libere che andranno in scena venerdì 3 dicembre 2021, mentre sabato 4 e domenica 5 dicembre si proseguirà poi con le qualifiche e la gara. Leggermente diversi invece gli orari TV. L'intero fine settimana del Gp dell'Arabia Saudita 2021 si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, con qualifiche e gara che saranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Arabia Saudita, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma del GP dell'Arabia Saudita, ventunesimo appuntamento del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito cittadino di Jeddah da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 3 dicembre

Prove libere 1: 14:30 – 15:30

Prove libere 2: 18:00 – 19:00

Prove libere 1: 14:30 – 15:30 Prove libere 2: 18:00 – 19:00 Sabato 4 dicembre

Prove libere 3: 15:00 – 16:00

Qualifiche: 18:00 – 19:00

Prove libere 3: 15:00 – 16:00 Qualifiche: 18:00 – 19:00 Domenica 5 dicembre

Gara: 18:30

Formula 1 su Sky, orari TV del GP a Jeddah

Tutto il fine settimana del GP dell'Arabia Saudita a Jeddah si può vedere in diretta TV e in diretta streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Questo il palinsesto per vedere in diretta l'intero programma del primo Gran Premio dell'Arabia Saudita:

Venerdì 3 dicembre – Prove Libere

FP1 (venerdì 3 dicembre ore 14:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 3 dicembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 4 dicembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP1 (venerdì 3 dicembre ore 14:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP2 (venerdì 3 dicembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP3 (sabato 4 dicembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Sabato 4 dicembre – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 4 dicembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 4 dicembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Domenica 5 dicembre – Gara

Gara (domenica 5 dicembre ore 18:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Jeddah, la programmazione in chiaro

Il GP dell'Arabia Saudita di Formula 1 in programma nel week end 3-5 dicembre 2021 sul circuito cittadino di Jeddah sarà trasmesso anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre sarà possibile vedere in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Sabato 4 dicembre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 4 dicembre ore 18:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 20:15 (orario da confermare)

Qualifiche (sabato 4 dicembre ore 18:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 20:15 (orario da confermare) Domenica 5 dicembre – Gara

Gara (domenica 5 dicembre ore 18:30): differita in chiaro su TV8 dalle ore 19:30 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito di Jeddah

Prima tappa in Arabia Saudita per il Campionato Mondiale di Formula 1. Ad ospitare l'evento sarà Jeddah Corniche Circuit che si appresta a fare l'esordio con il titolo di circuito cittadino più veloce del calendario, con le velocità medie sul giro che dovrebbero essere di gran lunga superiori ai 250 km/h e tre zone DRS.

Con una lunghezza di 6.174 metri, il tracciato di Jeddah sarà il secondo più lungo dell’anno dopo quello belga di Spa-Francorchamps, e di gran lunga quello che vanta il maggior numero di curve (ben 27). Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con solo sette frenate e una decelerazione media compresa tra i 2,2 e i 4,5 G. Il punto più critico è in curva 27, dove le monoposto passano dai 317 km/h a 110 km/h in appena 2,6 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,3 G di decelerazione. A fare la differenza nei 50 giri di gara sarà quindi la potenza del motore ma anche l'aderenza all'asfalto e la velocità con cui le gomme si degraderanno.