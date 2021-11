Verstappen campione a Jeddah se… le combinazioni per la vittoria del titolo Mondiale di Formula 1 Nel GP dell’Arabia Saudita, penultimo round della stagione, Max Verstappen può diventare matematicamente campione del Mondiale di Formula 1 2021. A Jeddah dipenderà anche dalla posizione finale del rivale Lewis Hamilton. Ecco tutte le combinazioni della gara saudita che garantirebbero al pilota Red Bull di conquistare il titolo iridato F1 con una corsa d’anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

Il campionato Mondiale di Formula 1 2021, tra i più combattuti degli ultimi anni, sta per emettere il suo verdetto più importante. Gli ultimi due appuntamenti in calendario decideranno la serrata lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che, dopo il GP del Qatar, vede l'olandese precedere il britannico di soli otto punti. Un bottino esiguo per il pilota della Red Bull che gli consente però di arrivare a Jeddah per il GP dell'Arabia Saudita con il primo match-point a disposizione.

La classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2021 prima del GP Arabia Saudita

Dopo le prime 20 gare stagionali infatti la classifica piloti del campionato Mondiale di Formula 1 2021 vede al primo posto Max Verstappen con 351,5 punti inseguito da Lewis Hamilton a quota 343,5 punti. Da qui al termine della stagione mancano soltanto due week end di gara (GP Arabia Saudita e GP Abu Dhabi) con soli 52 punti ancora a disposizione dei due piloti, ma la lotta potrebbe concludersi già nel prossimo GP.

Max Verstappen vince il Mondiale della Formula 1 2021 a Jeddah se…Tutte le combinazioni

Il driver 24enne al termine del penultimo round stagionale potrebbe quindi già laurearsi campione del mondo F1 per la prima volta in carriera. Per avere l'aritmetica certezza del titolo, Max Verstappen nella gara di Jeddah dovrà guadagnare 18 punti sul rivale Lewis Hamilton. Non tutto però dipenderà da lui dato che nemmeno una vittoria con tanto di punto aggiuntivo per il giro più veloce gli garantirebbe automaticamente il Mondiale. Molto infatti dipenderà anche dalla posizione finale del suo avversario. Ecco quindi le combinazioni di risultati nel GP dell'Arabia Saudita che renderebbero il pilota Red Bull matematicamente campione della Formula 1 2021: