Il pilota semi-sconosciuto più temuto da Verstappen è il nuovo campione del mondo della Formula E

A Berlino, Oliver Rowland ha conquistato matematicamente il suo primo titolo iridato in Formula E. Gli è bastato un quarto posto in una gara tattica e ricca di colpi di scena, dominata nella fase iniziale dalle Porsche di Wehrlein e Da Costa, ma poi ribaltata dal ritorno della Jaguar di Nick Cassidy, vincitore partendo dalla ventunesima posizione.

Alle sue spalle Jake Dennis (Andretti) e Jean-Éric Vergne (DS Penske). Poi, al quarto posto, proprio il neo campione Rowland, che ha chiuso davanti a Mitch Evans (Jaguar), Taylor Barnard (McLaren) e Felipe Drugovich (Mahindra). In top ten anche Müller, Da Costa e Sette Câmara (Nissan).

La giornata storta di Pascal Wehrlein, autore della pole e leader per due terzi della corsa, ha consegnato il Mondiale su un piatto d'argento a Rowland. Il tedesco della Porsche è crollato inspiegabilmente nel finale, terminando addirittura fuori dai punti.

"Servirà ancora un po' prima che me ne rendo conto", ha dichiarato a caldo Rowland. Un trionfo costruito con quattro vittorie e tre podi stagionali, in un campionato dominato e chiuso con due round d'anticipo rispetto alla chiusura prevista a Londra il 27 luglio.

L'uomo che Verstappen teme: "Mi avrebbe messo in ombra"

A rendere questo trionfo ancora più interessante è un dettaglio rivelato da Sacha Fenestraz, ex compagno di Rowland in Nissan. In un'intervista a Motorsport.com di qualche tempo fa, il francese aveva svelato un retroscena inedito su Max Verstappen: "Oliver è bravo quanto Verstappen. Sono amici, e Max gli ha detto che è un peccato che non corra in Formula 1 perché pensa che lo avrebbe messo in ombra".

Una dichiarazione che sorprende, considerando che Verstappen non ha mai mostrato timori reverenziali nei confronti di nessuno. Eppure, tra tutti, è proprio Rowland a godere della sua stima più sincera. Un pilota che, pur avendo un curriculum solido, non ha mai avuto una vera occasione in F1.

Classe 1992, Rowland ha brillato nella Formula Renault 3.5, è salito sul podio della Formula 2 (terzo nel 2017 dietro Leclerc) ed è stato collaudatore per Renault e Williams, prima di approdare stabilmente in Formula E nel 2018. Dopo due stagioni con Mahindra, è tornato in Nissan, dove ha finalmente trovato il contesto giusto per esprimersi.

"Nissan ha creato un ambiente in cui posso dare sempre il meglio, è una situazione perfetta. Tutto il team ha lavorato instancabilmente e ha raggiunto i massimi livelli", ha aggiunto il britannico, dedicando la vittoria a tutta la squadra.

Il general manager del team, Tommaso Volpe, ha sottolineato l'importanza di questo successo: "È davvero speciale vincere il titolo con Oli, che ha iniziato il suo percorso in Formula E con noi come rookie. È il momento di festeggiare, poi penseremo a lottare fino alla fine per vincere gli altri due campionati a Londra".

Il talento nascosto che la F1 non ha mai voluto vedere

Il paradosso è tutto qui: mentre la Formula 1 rincorre nuovi talenti e si affida spesso alla visibilità o agli sponsor, un pilota considerato "da paura" da Verstappen è rimasto ai margini del grande Circus.

Non è più un giovane emergente: Rowland compirà 33 anni ad agosto, eppure solo ora riesce ad avere il riconoscimento che merita, anche se lontano dai riflettori della F1. La sua carriera è la dimostrazione che il talento vero può restare nell'ombra a lungo, ma alla lunga trova sempre il modo di emergere. Nel frattempo, Verstappen ha avuto ragione: Rowland, in Formula 1, avrebbe potuto far male a molti. E, forse, anche a lui.