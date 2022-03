Esplosione a 20 km dal circuito di Jeddah: colonna di fumo durante le prove libere di F1 Mentre i piloti di Formula 1 erano sul circuito di Jeddah per le prove libere del GP dell’Arabia Saudita, un deposito Aramco situato vicino al tracciato è esploso con la grossa colonna di fumo che è arrivata fin sopra la pista. Si teme si sia trattato di un attacco missilistico.

A cura di Michele Mazzeo

Proprio mentre sul circuito cittadino di Jeddah era in corso la prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita, secondo round del Mondiale di Formula 1 2022, nella città saudita vi sarebbe stato un attentato terroristico.

Sul finire delle FP1 sulla parte finale del tracciato si è alzata infatti una grossa nuvola di fumo che, stando a quanto riferisce la stampa locale, sarebbe dovuta ad un lancio di missili su un deposito dell'azienda petrolifera Aramco (sponsor del team Aston Martin nonché partner commerciale della stessa Formula 1) poco distante (circa 20 km) dalle strade in cui i piloti stavano testando le proprie monoposto in vista delle qualifiche del sabato e della gara in programma domenica qui a Jeddah.

Secondo la stampa locale l'attentato sarebbe opera del gruppo di ribelli Houthi, legati all'Iran. Lo stesso gruppo che ad inizio settimana si era reso protagonista di diversi attacchi con lancio di missili e droni contro diversi obiettivi sensibili dell'Arabia Saudita (e anche in quel caso Aramco era stata una dei bersagli). Attacchi che avevano messo anche in discussione la disputa dell'imminente Gran Premio di Formula 1 sulle strade di Jeddah con Liberty Media che, dopo aver monitorato costantemente la situazione, ha rassicurato tutti optando per lo svolgimento della tre giorni in terra saudita.

Se la matrice terroristica di questa esplosione fosse confermata anche il prosieguo del week end della Formula 1 (ma anche della Formula 2 e della Formula 3) potrebbe essere messo in discussione. Un portavoce della F1 subito dopo l'esplosione ha infatti dichiarato: "Stiamo aspettando ulteriori informazioni dalle autorità su quanto accaduto".