Formula 1
video suggerito
video suggerito

Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2

Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d’Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri davanti ad Antonelli e Russell.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La prima giornata di prove libere del GP d'Australia che apre il Mondiale di Formula 1 2026 ha lasciato un'indicazione chiara: la Ferrari c'è, ma la risposta di McLaren e soprattutto Mercedes è stata immediata. Al mattino la scena se la sono presa le Rosse, con Charles Leclerc davanti a tutti in FP1 e Lewis Hamilton subito dietro. Un segnale importante per la SF-26, che dopo i buoni riscontri emersi nei test ha confermato di poter stare da subito nel gruppo di testa.

Nel pomeriggio però il quadro si è ricomposto. In FP2 è stato l'australiano Oscar Piastri a piazzare il miglior tempo in 1:19.729, esaltando il pubblico di casa e riportando la McLaren davanti. Alle sue spalle, vicinissime, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, apparse molto efficaci sia sul giro secco sia nelle simulazioni di passo gara. È questo il dato che più conta a fine venerdì: davanti non c'è una macchina nettamente superiore alle altre, ma un gruppo molto compatto in cui Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull sono racchiuse in pochi decimi.

Immagine

La scuderia di Maranello, dopo la zampata iniziale, ha chiuso la seconda sessione con Hamilton quarto e Leclerc quinto. Meno appariscente rispetto alle FP1, ma tutt'altro che fuori partita. Le due Rosse hanno lavorato molto sulle comparazioni, cercando il limite e prendendosi anche qualche rischio, come dimostrano le escursioni nella ghiaia di entrambi i piloti. Normale amministrazione in un venerdì in cui il vero obiettivo era capire la macchina su un tracciato cittadino veloce e ancora poco gommato. Ed è bene ricordarlo: siamo soltanto al venerdì, quindi i verdetti restano provvisori.

Leggi anche
La F1 cambia la partenza per il GP Australia ma senza modificare il regolamento: l'escamotage della FIA

Dietro ai migliori, Max Verstappen ha chiuso sesto con una Red Bull non impeccabile: prima un problema in pit-lane, poi una brusca escursione ad alta velocità che potrebbe aver danneggiato il fondo. Lando Norris, frenato in mattinata da un inconveniente al cambio, è rimasto più indietro del previsto. Tra i segnali interessanti del giorno anche l'ottavo tempo del debuttante Arvid Lindblad con la Racing Bulls, mentre Audi ha piazzato entrambe le vetture a metà gruppo.

Immagine

Le note peggiori invece sono arrivate da Aston Martin e Cadillac. Alonso, dopo aver saltato la FP1, ha girato poco anche nel pomeriggio, mentre Stroll è rimasto lontanissimo. E, con due sole batterie a disposizione, un motore Honda molto indietro rispetto alla concorrenza e costanti vibrazioni, appare evidente che l'obiettivo per il team guidato da Adrian Newey in questo esordio della nuova era della F1 è soltanto quello di evitare una squalifica. Per quanto concerne invece la debuttante scuderia americana motorizzata Ferrari: Perez non è riuscito a mettere insieme una sessione pulita ed è finito fermo in pista nel finale delle FP2, mentre Bottas ha mostrato qualche flebile segnale di miglioramento rispetto ai test. In un campionato iniziato sotto il segno delle nuove regole tecniche e della gestione energetica, il tema affidabilità si è fatto vedere subito. Ed è già un fattore.

Sabato mattina (per noi in Italia) a Melbourne arriverà il primo passaggio che conta davvero: le qualifiche diranno se quanto emerso al venerdì è stata solo una fotografia parziale oppure il primo vero indizio sui valori di questo avvio di stagione.

Classifica tempi FP1 GP Australia F1 2026

  1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:20.267
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.469
  3. Max Verstappen (Red Bull) +0.522
  4. Isack Hadjar (Red Bull) +0.820
  5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.046
  6. Oscar Piastri (McLaren) +1.075
  7. George Russell (Mercedes) +1.104
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) +1.109
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.429
  10. Nico Hulkenberg (Audi) +1.702
  11. Esteban Ocon (Haas) +1.894
  12. Carlos Sainz (Williams) +2.056
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +2.346
  14. Oliver Bearman (Haas) +2.415
  15. Alexander Albon (Williams) +2.863
  16. Franco Colapinto (Alpine) +3.058
  17. Valtteri Bottas (Cadillac) +3.755
  18. Pierre Gasly (Alpine) +3.768
  19. Lando Norris (McLaren) +4.124
  20. Sergio Perez (Cadillac) +4.353
  21. Lance Stroll (Aston Martin) +30.067
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) s.t.

Classifica tempi FP2 GP Australia F1 2026

  1. Oscar Piastri (McLaren) 1:19.729
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.214
  3. George Russell (Mercedes) +0.320
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.321
  5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.562
  6. Max Verstappen (Red Bull) +0.637
  7. Lando Norris (McLaren) +1.065
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.193
  9. Isack Hadjar (Red Bull) +1.212
  10. Esteban Ocon (Haas) +1.450
  11. Oliver Bearman (Haas) +1.597
  12. Nico Hulkenberg (Audi) +1.622
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.629
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.939
  15. Alexander Albon (Williams) +2.118
  16. Pierre Gasly (Alpine) +2.438
  17. Carlos Sainz (Williams) +2.524
  18. Franco Colapinto (Alpine) +2.890
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) +3.931
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) +4.933
  21. Lance Stroll (Aston Martin) +6.087
  22. Sergio Perez (Cadillac) s.t.
Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
La F1 2026 si apre con le libere in Australia: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2
Newey svela la verità sul disastro Aston Martin-Honda: "L'abbiamo scoperto solo a novembre"
L'Aston Martin "si smonta in pista": Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani
Lo sfogo shock di Stroll sulla nuova monoposto arrivata a Melbourne: "Come sulla sedia elettrica"
Il programma del GP d'Australia della F1 2026: gli orari e dove vederlo in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views