Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2

Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d’Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri davanti ad Antonelli e Russell.

La prima giornata di prove libere del GP d'Australia che apre il Mondiale di Formula 1 2026 ha lasciato un'indicazione chiara: la Ferrari c'è, ma la risposta di McLaren e soprattutto Mercedes è stata immediata. Al mattino la scena se la sono presa le Rosse, con Charles Leclerc davanti a tutti in FP1 e Lewis Hamilton subito dietro. Un segnale importante per la SF-26, che dopo i buoni riscontri emersi nei test ha confermato di poter stare da subito nel gruppo di testa.

Nel pomeriggio però il quadro si è ricomposto. In FP2 è stato l'australiano Oscar Piastri a piazzare il miglior tempo in 1:19.729, esaltando il pubblico di casa e riportando la McLaren davanti. Alle sue spalle, vicinissime, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, apparse molto efficaci sia sul giro secco sia nelle simulazioni di passo gara. È questo il dato che più conta a fine venerdì: davanti non c'è una macchina nettamente superiore alle altre, ma un gruppo molto compatto in cui Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull sono racchiuse in pochi decimi.

La scuderia di Maranello, dopo la zampata iniziale, ha chiuso la seconda sessione con Hamilton quarto e Leclerc quinto. Meno appariscente rispetto alle FP1, ma tutt'altro che fuori partita. Le due Rosse hanno lavorato molto sulle comparazioni, cercando il limite e prendendosi anche qualche rischio, come dimostrano le escursioni nella ghiaia di entrambi i piloti. Normale amministrazione in un venerdì in cui il vero obiettivo era capire la macchina su un tracciato cittadino veloce e ancora poco gommato. Ed è bene ricordarlo: siamo soltanto al venerdì, quindi i verdetti restano provvisori.

Dietro ai migliori, Max Verstappen ha chiuso sesto con una Red Bull non impeccabile: prima un problema in pit-lane, poi una brusca escursione ad alta velocità che potrebbe aver danneggiato il fondo. Lando Norris, frenato in mattinata da un inconveniente al cambio, è rimasto più indietro del previsto. Tra i segnali interessanti del giorno anche l'ottavo tempo del debuttante Arvid Lindblad con la Racing Bulls, mentre Audi ha piazzato entrambe le vetture a metà gruppo.

Le note peggiori invece sono arrivate da Aston Martin e Cadillac. Alonso, dopo aver saltato la FP1, ha girato poco anche nel pomeriggio, mentre Stroll è rimasto lontanissimo. E, con due sole batterie a disposizione, un motore Honda molto indietro rispetto alla concorrenza e costanti vibrazioni, appare evidente che l'obiettivo per il team guidato da Adrian Newey in questo esordio della nuova era della F1 è soltanto quello di evitare una squalifica. Per quanto concerne invece la debuttante scuderia americana motorizzata Ferrari: Perez non è riuscito a mettere insieme una sessione pulita ed è finito fermo in pista nel finale delle FP2, mentre Bottas ha mostrato qualche flebile segnale di miglioramento rispetto ai test. In un campionato iniziato sotto il segno delle nuove regole tecniche e della gestione energetica, il tema affidabilità si è fatto vedere subito. Ed è già un fattore.

Sabato mattina (per noi in Italia) a Melbourne arriverà il primo passaggio che conta davvero: le qualifiche diranno se quanto emerso al venerdì è stata solo una fotografia parziale oppure il primo vero indizio sui valori di questo avvio di stagione.

Classifica tempi FP1 GP Australia F1 2026

Charles Leclerc (Ferrari) 1:20.267 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.469 Max Verstappen (Red Bull) +0.522 Isack Hadjar (Red Bull) +0.820 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.046 Oscar Piastri (McLaren) +1.075 George Russell (Mercedes) +1.104 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.109 Gabriel Bortoleto (Audi) +1.429 Nico Hulkenberg (Audi) +1.702 Esteban Ocon (Haas) +1.894 Carlos Sainz (Williams) +2.056 Liam Lawson (Racing Bulls) +2.346 Oliver Bearman (Haas) +2.415 Alexander Albon (Williams) +2.863 Franco Colapinto (Alpine) +3.058 Valtteri Bottas (Cadillac) +3.755 Pierre Gasly (Alpine) +3.768 Lando Norris (McLaren) +4.124 Sergio Perez (Cadillac) +4.353 Lance Stroll (Aston Martin) +30.067 Fernando Alonso (Aston Martin) s.t.

Classifica tempi FP2 GP Australia F1 2026