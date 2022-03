Clamorosa marcia indietro della Mercedes al via del Mondiale: la W13 può cambiare forma In vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1 2022 la Mercedes potrebbe bocciare la W13 senza pance vista nei test e dare ad Hamilton e Russell una monoposto con un’altra veste aerodinamica meno estrema.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes potrebbe stupire nuovamente tutti in avvio del Mondiale di Formula 1 2022. Dopo aver sorpreso il paddock e la stessa F1 con le soluzioni estreme portate sulla W13 nei test pre-stagionali a Sakhir, già dalle prime gare della nuova stagione i piloti Lewis Hamilton e George Russell potrebbero trovarsi a guidare nuovamente una monoposto "con le pance".

Il team di Brackley con la rivoluzionaria veste aerodinamica portata in Bahrain credeva infatti di aver consegnato ai suoi driver una vettura nettamente più veloce (di oltre un secondo al giro) e competitiva rispetto a quella con cui avevano girato, senza impressionare, nel primo test pre-season di Barcellona. Alla prova della pista però la nuova W13 "senza pance" (che ha già creato polemiche su presunte irregolarità) non ha confermato le aspettative e si è dimostrata una monoposto nervosa, difficile da guidare, con problemi di porpoising in rettilineo e poco stabile in frenata.

Anziché avvantaggiarsi rispetto agli avversari, sembra quindi che le soluzioni estreme sperimentate a Sakhir dalla Mercedes le abbiano addirittura fatto fare un passo indietro rispetto alla meno "coraggiosa" prima monoposto mandata in pista in questo 2022, tanto che entrambi i piloti delle scuderia tedesca dopo i test pre-stagionali pensano di essere ad un livello inferiore rispetto a Red Bull e Ferrari (anche se potrebbe trattarsi anche solo di pre-tattica in vista del primo gran premio della stagione come pensa Sainz).

La Mercedes W13 senza pance utilizzata nei test F1 2022 in Bahrain

Ci sono però alcune voci circolanti nel paddock della Formula 1 secondo le quali, dopo quanto visto negli ultimi test, la Mercedes starebbe pensando ad una clamorosa retromarcia. Gli uomini di Toto Wolff infatti, qualora i problemi sulla W13 "senza pance" non saranno risolti nel corso dei primi due week end di gara (quello del GP del Bahrain e quello del GP dell'Arabia Saudita), sono pronti a riportare la monoposto alla versione "con le pance" vista nel test a Barcellona. Non essendo stato modificato il telaio (che è sempre quello omologato dalla FIA lo scorso 13 gennaio), la squadra di Brackley infatti in un paio d'ore potrebbe eliminare le soluzioni estreme e tornare alla prima veste aerodinamica mostrata dalla W13 in questa stagione.