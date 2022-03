L’audace Mercedes senza pance non quadra: “È irregolare”. Chiesti chiarimenti alla FIA La Mercedes porta in pista una rivoluzionaria W13 quasi piatta sui fianchi nei test pre-stagionali della Formula 1 2022 in Bahrain e nel paddock si sollevano dubbi sulla regolarità delle soluzione estreme adottate. Red Bull e altre scuderie verso la richiesta di chiarimenti alla FIA.

A cura di Michele Mazzeo

La tanto attesa rivoluzionaria Mercedes tenuta nascosta fino ad oggi ha fatto il suo debutto in pista nella prima sessione dei test prestagionali della Formula 1 2022 in Bahrain. Lewis Hamilton ha portato sul tracciato di Sakhir la W13 già ribattezzata "senza pance" in quanto presenta una zona dei sidepods ridotta al minimo risultando quasi piatta sui fianchi.

In attesa di capire qual è il reale potenziale di questa rivoluzionaria vettura (nella prima uscita il sette volte campione del mondo si è limitato a testare le nuovi soluzioni aerodinamiche estreme senza spingere al massimo la W13), la nuova innovativa Mercedes, molto lontana da quella vista nel primo test a Barcellona, ha creato il primo vero caso nel paddock della Formula 1 ancor prima che il Mondiale sia iniziato.

In molti infatti hanno sollevato dei dubbi sulla regolarità delle soluzioni adottate dal team di Brackley (in particolare sulle basi su cui poggiano gli specchietti che sembrano essere delle vere e proprie ali che fungono da deviatori di flusso vietati dal regolamento tecnico della F1) e già dopo i primi giri della prima sessione dei test pre-stagionali di Sakhir sono venute fuori delle dichiarazioni attribuite ai rivali della Red Bull che lasciavano pensare ad una imminente battaglia legale sulla nuova W13 da portare davanti alla FIA: "La nuova Mercedes viola lo spirito del regolamento. Dal nostro punto di vista ci sono delle componenti che non sono legali" sono infatti le parole del team principal della scuderia austriaca Christian Horner riportate dalla testata tedesca Auto Motor und Sport.

A queste è seguita la secca smentita della Red Bull che in una nota ufficiale ha specificato: "Horner non ha rilasciato nessuna intervista riguardante la monoposto Mercedes. Qualsiasi dichiarazione a lui attribuita questa mattina non è corretta". Nonostante ciò però, molti altri giornalisti presenti nel paddock a Sakhir hanno confermato che il team principal della squadra di Milton Keynes aveva effettivamente palesato i suoi dubbi riguardo alla sorprendente W13 scesa in pista in Bahrain.

Tesi confermata dal fatto che Red Bull, insieme ad altre scuderie, sarebbero pronte a chiedere chiarimenti alla FIA sulla regolarità delle soluzioni estreme adottate dalla Mercedes per questa nuova versione della W13. Premettendo che il team di Brackley prima di portare in pista la nuova macchina ha già avuto l'autorizzazione da parte della Federazione Internazionale, un'eventuale richiesta di chiarimenti da parte degli altri team su una singola parte della vettura costringerà la FIA ad effettuare nuove verifiche, esprimersi in merito e chiarire la sua posizione a riguardo (e in caso di soluzione considerata regolare potrà quindi essere "copiata" anche dalle altre squadre).