Il Mondiale di F1 è già rovente, Sainz bacchetta Russell: “Ha già imparato lo stile Mercedes” Carlos Sainz e George Russell sono stati protagonisti di un duello a distanza. Lo spagnolo ha risposto a Russell, che vede la Ferrari più forte della Mercedes.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari si può dire molto soddisfatta dei test, è andata bene sia a Barcellona che in Bahrain. In Medio Oriente è riuscita anche a risolvere i problemi di porpoising, che erano stati piuttosto eventi in Spagna due settimane fa. Leclerc ha ritrovato il sorriso ed è stato a lungo al comando nell'ultima giornata, prima di essere scavalcato da un velocissimo Max Verstappen, che ha messo in mostra una buona parte del grande potenziale della Red Bull. Un po' indietro la Mercedes. Hamilton ha messo le mani avanti e ha detto che per il momento non può lottare per il successo, mentre Russell è stato protagonista di un botta e risposta con Carlos Sainz.

Era impensabile che la Ferrari fosse ancora lontanissima da Red Bull e Mercedes, i rumors degli ultimi mesi erano positivi e anche la pista ha confermato che la Ferrari è migliorata ulteriormente, solo la prossima settimana quando i piloti si giocheranno pole e vittoria si capirà il vero valore di tutti. Ma intanto gli avversari danno, o quantomeno cercano di cedere, il ruolo di favorita alla scuderia di Maranello, che da due anni e mezzo non vince una gara.

George Russell è stato abbastanza esplicito dicendo che la Ferrari è davanti alla Mercedes. Quelle parole sono state riferite, però, a Carlos Sainz, che è soddisfatto dei miglioramenti della Ferrari, ma non accetta il ruolo di favorito e alla Mercedes manda un messaggio: "Diciamo che questo è in linea con lo stile Mercedes ed anche di George, si cerca di esaltare gli avversari per poi venire alla prima gara e spazzare via la concorrenza. Se fosse il primo anno in cui lo fanno allora forse ci crederei, ma parlano così da molti anni ormai, e poi alla prima gara della stagione sono lì davanti. Credo di più ai dati gps, e li possiamo vedere cosa stanno facendo, ma… non dirò altro".