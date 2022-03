Verstappen manda un segnale forte, la Red Bull è già velocissima: Leclerc secondo in Bahrain Verstappen sfreccia nell’ultima giornata dei test in Bahrain. Red Bull velocissima, poi la Ferrari di Leclerc. Terzo Alonso, solo quarta la Mercedes con Russell.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari si conferma su ottimi livelli, ma negli ultimi minuti dei test del Bahrain, gli ultimi prima del via del Mondiale di Formula 1 2022, Max Verstappen ha realizzato un giro record strepitoso. Il campione del mondo ha fatto sorridere tutto il box della Red Bull e pure Helmut Marko. Verstappen manda un messaggio preciso a tutti. Vuole ancora vincere e sembra avere tutte le carte in regola per continuare a farlo anche in questa stagione.

L'ultima giornata dei test è stata poco emozionante quantomeno in mattinata quando Hamilton è stato lontano dai primi, e dopo aver chiuso la sessione ha detto che la sua Mercedes non è all'altezzadi Ferrari e Red Bull e per ora non può ambire al successo nella prima tappa stagionale. Nel pomeriggio Leclerc si mette al comando, tenendo la Ferrari davanti a tutti, ma proprio negli ultimi minuti Max Verstappen, che guida con il numero 1 sulla carena, pigia sull'acceleratore, fa un giro mostruoso e rifila oltre sei decimi al monegasco. Verstappen c'è.

Leclerc comunque è secondo, terzo posto per Fernando Alonso. Bravo lo spagnolo, che però ha fatto enorme fatica durante questi test con una Alpine che deve migliorare tanto. Quarto George Russell, il primo dei due piloti Mercedes impegnati in giornata. Quinto posto per l'ex Mercedes Valtteri Bottas, che sul giro secco si conferma una certezza, ma che poi è stato appiedato nel finale dalla sua Alfa Romeo. Si conferma l'Alpha Tauri, sempre veloce sul giro secco. Buone anche le prestazioni di Mick Schumacher, che guida una Haas che non pare un fulmine ma che comunque oggi ha dato dei buoni segnali. Nella top ten anche il cinese Zhou. In difficoltà la McLaren, Norris solo nono, Ricciardo in isolamento causa Covid.