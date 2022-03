Daniel Ricciardo positivo al Covid: “Meglio questa settimana che la prossima”, in Bahrain ci sarà Il pilota australiano della McLaren fuori causa per i test a causa del contagio al Covid. Ricciardo è sicuro di essere in pista in Bahrain: “Sto già meglio”.

A cura di Alessio Morra

Daniel Ricciardo è positivo al Covid. L'annuncio lo ha dato venerdì sera la McLaren. Il pilota australiano salta così anche la terza giornata dei test del Bahrain, ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio per la primo Gp del Mondiale 2022, in programma sempre in Bahrain domenica 20 marzo.

Ricciardo sarebbe dovuto scendere in pista giovedì, ma la McLaren ha schierato Norris e ha fatto sapere contestualmente che il pilota di origine italiana, vincitore a Monza lo scorso settembre, ha avuto l'influenza. Nel paddock si è parlato di Covid per Ricciardo, ma il team inglese ha smentito sia giovedì che venerdì, quando è tornato in pista Norris. Ma dopo l'ennesimo test è stata rilevata la positività del trentaduenne pilota di Perth.

L'ex pilota di Red Bull e Renault resta in isolamento fino a quando non sarà nuovamente negativo. Ricciardo potrà terminare il suo isolamento, sempre che torni negativo, venerdì prossimo giusto in tempo per le prime prove libere. Dopo l'annuncio della McLaren è arrivato il tweet di Ricciardo che, anche con le parole, non ha perso la sua consueta positività e ha fatto notare che è stato meglio per lui risultare positivo in questo weekend rispetto al prossimo in cui ci saranno tanti punti in palio: "Meglio questa settimana che la prossima… Peccato saltare il test, ma sto iniziando a sentirmi meglio. Rimarrò isolato e mi concentrerò solo sul prossimo fine settimana. Grazie mille a Lando e McLaren per il lavoro pesante, ti devo delle birre (latte per Lando). Apprezzo gli auguri da parte di tutti".

E altresì vero che per l'australiano comunque sarà complicato essere in pista, perché i pochi test sono fondamentali per capire meglio le nuove vetture, che sono completamente diverse rispetto a quelle della scorsa stagione. Ricciardo è un pilota navigato e proverà a sfruttare la sua esperienza anche nel Mondiale 2022.