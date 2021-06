Pole Position di Charles Leclerc al Gran Premio dell'Azerbaigian di Baku. Eccezionale prestazione del pilota monegasco che fa il bis dopo la pole di Monaco. In prima fila anche Lewis Hamilton. Seconda fila per Verstappen e Gasly.

Gli incidenti di Stroll e Giovinazzi

Si immaginava che fosse complicata e caotica l'intera sessione di Qualifica del Gran Premio di Azerbaigian di Baku, ma fosse non si pensava fosse così lunga e con così tanti problemi o meglio con così tanti errori. Russell rischia di non prendere il via, ma il tempo i meccanici lo trovano perché ci sono due bandiere rosse. La prima prodotta da Lance Stroll che distrugge la sua Aston Martin, poi la Q1 riprende e Verstappen si mette davanti a tutti, la Ferrari c'è e si conferma ad alti livelli. Mentre Hamilton cerca di capire se è al livello dei suoi rivali abituali sbatte in curva 15 Giovinazzi che va a muro. Secondo stop. La Q1 riprende alle 14.30, Hamilton va il giro buono, sale quarto e si mette al sicuro ma poi manda un messaggio a Verstappen e si mette al comando.

Vettel sfortunato fuori in Q2 a Baku

La Q2 è esaltante. Verstappen, Perez e Hamilton, i primi tre, in appena 9 millesimi, poco più distante Leclerc. Molto bene anche Tsunoda. Alonso si salva per tre millesimi su Vettel, beffato dall'incidente di Daniel Ricciardo, pure l'australiano va a muro.

Pole position di Leclerc nel GP Azerbaigian

Leclerc sfrutta la scia delle Mercedes e chiude un giro straordinario che diventerà imbattibile. Lewis Hamilton con un giro altrettanto eccezionale conquista la seconda posizione. Il monegasco rifila due decimi al campione in carica. Deluso Verstappen che è solo terzo, di un soffio davanti a Gasly. Mentre tutti tentano di migliorare la prestazione e vanno a caccia di pole o prima fila Tsunoda sbaglia, pure lui, sbatte ed è bandiera rossa. A muro pure Sainz, sfortunato lo spagnolo che ha evitato il giapponese ma ha picchiato.

Le parole di Leclerc