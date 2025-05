video suggerito

Albon mostra lo scontrino della cena con Russell dopo il GP Monaco: ha mantenuto la promessa Dopo le scintille in pista durante il Gran Premio di Monaco della Formula 1 2025, George Russell e Alex Albon spiazzano tutti: niente polemiche, ma una cena insieme. E a pagare il conto è stato il pilota della Williams, come promesso.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del Gran Premio di Monaco della Formula 1 2025 vinta da Lando Norris ha regalato pochi spunti in pista, ma fuori ha dato spazio a uno dei momenti più curiosi del weekend. Alexander Albon ha infatti pubblicato sui social lo scontrino della cena con George Russell, rispettando una promessa fatta poche ore prima.

Il siparietto tra i due è iniziato durante la gara, quando Russell ha tagliato intenzionalmente la chicane del Porto per superare Albon, rallentato volontariamente per favorire la strategia del compagno di squadra Carlos Sainz. Una manovra punita con un drive-through per il pilota Mercedes, frustrato dopo una gara già compromessa dalla pessima qualifica e ancor di più rovinata, per lui come per il compagno di squadra Kimi Antonelli, da una strategia discutibile decisa dal muretto.

"Monaco è un luogo così speciale, ma sapevamo che il nostro weekend era finito dopo il fallimento nelle qualifiche. Cena a tuo carico stasera, Albono!!!", ha scritto Russell su Instagram. La risposta di Albon non si è fatta attendere: "Ti porterò al drive-thru", ha scherzato, in riferimento alla penalità ricevuta da Russell. Ma altro che fast food: i due hanno davvero cenato insieme in uno dei ristoranti più esclusivi del Principato di Monaco, come documentato dal post social del pilota Williams che lo ritrae con il conto in mano. "Prego George", la didascalia ironica della foto.

Nonostante la tensione in pista, tra i due non c'è stato alcuno screzio. Anzi. La scena ha conquistato i tifosi, che hanno apprezzato il gesto sportivo.

"Questo è ciò che si chiama sportività", ha scritto un utente su Instagram, ottenendo oltre 600mila like. E ancora: "Avrebbe dovuto essere un drive-through!", ha ironizzato un altro. "L'amicizia dopo la gara è davvero speciale", ha commentato un terzo fan.

La situazione che ha portato all'episodio nasce dalla nuova regola della doppia sosta obbligatoria introdotta in F1, pensata per aumentare lo spettacolo ma che ha generato strategie controverse. Russell, partito 14°, si è trovato intrappolato alle spalle di una Williams che rallentava per aiutare Sainz a ad effettuare il suo doppio pit-stop senza perdere posizioni.

"Devo essere onesto, non mi importava molto perché ero fuori dalla zona punti", ha detto Russell dopo la gara. "Mi sono detto, al diavolo, voglio godermi Monaco. Voglio godermi questa pista a tutto gas. È uno dei migliori circuiti del mondo. Ed è quello che ho fatto. Gli ultimi 25 giri sono stati i più divertenti di tutto il weekend" ha infatti chiosato il britannico sull'argomento prima di criticare aspramente la noiosa gara F1 sulle strette strade del Principato dove sorpassare è impossibile.

Dal canto suo, anche Albon ha espresso il suo malcontento per la piega presa dalla gara: "Non è il modo in cui voglio gareggiare e non credo che sia divertente nemmeno per chi guarda", ha dichiarato. Sul comportamento del collega, ha scherzato: "George è sfacciato, quando sei in macchina con lui per strada, fa delle mosse sfacciate. Lo faceva anche in pista. Voglio dire, sapevo esattamente cosa stava facendo, ed era un po' troppo ovvio per farla franca. Ma ho applaudito il suo sforzo, doveva fare qualcosa per ottenere punti. E ci ha fatto preoccupare per un paio di giri prima che arrivasse il drive-through". Niente musi lunghi nel post-gara, dunque. I due sono stati fotografati insieme, sorridenti. Albon ha pagato la cena. Promessa mantenuta. E la Formula 1, almeno fuori dalla pista, ha dato un grande esempio di sportività e amicizia.