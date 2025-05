video suggerito

Norris vince il GP di Monaco nel caos apparente, Leclerc 2° con la Ferrari: Hamilton sfrutta le nuove regole Lando Norris vince il GP di Monaco della Formula 1 2025 precedendo al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Verstappen 4° davanti ad Hamilton, bravo, come Racing Bulls e Williams, a sfruttare la nuova regola ad hoc del doppio pit-stop obbligatorio.

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris vince il GP di Monaco della Formula 1 2025 al termine di una gara ravvivata dalla nuova regola dei due pit-stop obbligatori ma che, almeno per le posizioni di testa, si è trasformata in un caos apparente, con le prime tre posizioni immutate rispetto alla griglia di partenza. Alle spalle del britannico infatti alla bandiera a scacchi il pilota della Ferrari Charles Leclerc e l'altro alfiere della McLaren Oscar Piastri.

Il padrone di casa ci ha provato al via costringendo Norris ad un bloccaggio per mantenere la corda alla prima curva ed evitare di venire sorpassato all'esterno dal monegasco che nel finale si è fatto più volte vedere negli specchietti del 25enne di Bristol per mettergli pressione e indurlo all'errore senza però riuscire nell'intento.

Max Verstappen chiude in quarta posizione pur avendo provato nel finale di gara a pescare il jolly ritardando tantissimo il secondo pit-stop nella speranza che una bandiera rossa gli consentisse di farlo gratuitamente e ritrovarsi in testa con una gomma soft nuova negli ultimissimi giri. Lewis Hamilton ha sfruttato la perfetta strategia della Racing Bulls (che ha fatto fare da tappo a Lawson per consentire ad Hadjar di fare i due pit-stop obbligatori senza perdere posizioni) per fermarsi al momento giusto e guadagnare due posizioni che gli hanno consentito di issarsi fino al quinto posto.

Protagonisti della gara monegasca della Formula 1 2025 oltre al team di Faenza che ha chiuso con i suoi due piloti al sesto e all'ottavo posto, anche Esteban Ocon che ha portato la sua Haas alla settima posizione sotto la bandiera a scacchi e la Williams che con un ottimo gioco di squadra, sfruttando il ritiro di uno sfortunato Fernando Alonso, ha messo in zona punti sia Albon che Carlos Sainz. Gara da dimenticare invece per la Mercedes che con un'insensata strategia e finita con entrambi i suoi piloti furori dalla zona punti.