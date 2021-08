Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Atletica, grande attesa per la 4×100. Conyedo fuori ai quarti nella lotta libera. Busato out nel karate

L'Italia è a caccia di medaglie anche in questa giornata dopo l'oro di Marcello Stano nella marcia 20 km, il bronzo di Greg Paltrinieri nei 10000 metri, l'argento di Manfredi Razza nella canoa, sono seguiti poi l'oro di Marcello Stano e e ancora i bronzi di Elia Viviani e di Viviana Bottaro. Oggi tutti gli occhi sono puntati sull'atletica 4×100 in cui in scena ci sarà nuovamente Marcell Jacobs. Abraham de Jesus Conyedo, cubano naturalizzato, nella notte si era guadagnato l'accesso ai quarti di lotta libera categoria 97 kg venendo poi eliminato dagli USA. Nel karate invece non supera il turno Mattia Busato l’azzurro del Karate, specialità Kata e quindi non accede alla seconda fase.