L’urlo di Busà, il Gorilla di Avola si scioglie in diretta: “Ce l’ho fatta mamma!” Busà ha regalato all’Italia il 9° oro nelle Olimpiadi di Tokyo, questa è la 37esima medaglia in assoluto per l’Italia in questi Giochi e l’oro di Busà permette all’Italia di realizzare il record storico di medaglie in una singola edizione. Dopo aver vinto la finale con Aghayev, il karateka siciliano ha esultato e guardando la telecamera ha esultato e ha dedicato il primo pensiero alla madre: “Ce l’ho fatta mamma”.

A cura di Alessio Morra

Gigi Busà ha vinto l'oro nel karate, nona medaglia d'oro per l'Italia in queste Olimpiadi e 37esima in assoluto, record storico. L'Italia al massimo in una singola Olimpiade ne aveva conquistate 36 (due volte: Los Angeles 1932, Roma 1960). Busà ha scritto la storia sua, del karate e dello sport italiano e dopo aver battuto in finale il fortissimo rivale Aghayev ha rivolto il primo pensiero alla madre dicendo con forza: "Ce l'ho fatta mamma".

Busà oro nel karate

Una giornata memorabile e indimenticabile per questo ragazzo di Avola, in Sicilia, che è stato fenomenale e con pieno merito ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Busà ha vinto la finale del torneo di Karate fino a 75 chili battendo il suo grande rivale, ma anche grande amico, Aghayev. Busà è passato in vantaggio a 1'18" dalla fine con uno Yuko. Dopo l'1-0 si è combattuto duramente, letteralmente senza esclusioni di colpi, sul tatami di Tokyo. Il colpo da punto per l'azero non è arrivato e Gigi è riuscito a esultare per la medaglia d'oro. Poi la bella dedica alla mamma. Le parole di Busà alla Rai:

All'inizio stavo bene, ma non mi sono espresso benissimo nel primo incontro, poi mi sono ripreso. La semifinale è stata grandiosa, la finale è qualcosa di magico. Se è un sogno lasciatemi sognare, se raccontassi l'ultimo anno vi sembrerebbe follia, un giorno ve lo racconterò.

Record di medaglie per l'Italia alle Olimpiadi

Con l'oro di Busà l'Italia è salita a quota 37 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 37 è un numero magico, o quantomeno da oggi lo è. Perché l'Italia si era fermata due volte a 36 medaglie, in anni lontani: 1932 (Giochi di Los Angeles) e 1960 (Roma). Ora il record lo ha realizzato l'Italia, ha raggiunto le 37 medaglie ed ha scritto ulteriormente la storia in un'Olimpiade che con gli ori dell'atletica e in particolare quello di Jacobs è già nei libri di storia dello sport. E i Giochi di Tokyo ancora non sono finiti.