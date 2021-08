Straordinario Luigi Busà! Medaglia d’oro nel karate, è la nona per l’Italia Straordinaria medaglia d’oro per Luigi Busà, che ha battuto l’azero Rafael Aghayeva nella finale del kumite maschile, categoria -75 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il primo oro olimpico della storia italiana nel karate.

A cura di Vito Lamorte

Luigi Busà ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel kumite maschile, categoria -75 kg, battendo in maniera straordinaria l’azero Rafael Aghayev in finale per 1-0. È il primo oro olimpico della storia italiana nel karate. Una sfida di altissimo profilo per la disciplina, visto che i due sono considerati il Maradona e il Pelé del Karate. Il Gorilla d'Avola è stato subito intraprendente e propositivo nell'atto finale, portandosi in vantaggio e dimostrandosi concentrato e il più forte al mondo di questa specialità.

In semifinale l'azzurro aveva battuto in maniera netta l’ucraino Horuna per 3-0. Con questa medaglia la delegazione italiana ha fatto segnare il record assoluto nella storia delle Olimpiadi per i colori azzurri: sono 37 le medaglie per l’Italia a Tokyo, una in più di Roma 1960 e Los Angeles 1932 (36).

