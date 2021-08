Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Paltrineri bronzo nella 10 km, argento di Rizza nella canoa K1. Chamizo in semifinale di lotta libera, Italia in finale nella 4×100 uomini

I risultati dell'Italia e le medaglie alle Olimpiadi di oggi, giovedì 5 agosto 2021, con il programma degli italiani in gara, gli orari TV su Rai e Discovery+ e il medagliere aggiornato. Straordinario Gregorio Paltrinieri, che si aggiudica la medaglia di bronzo nella 10 chilometri in acque libere. Manfredi Rizza conquista l'argento nei 200 m nella canoa K1. Frank Chamizo ha cominciato la sua avventura olimpica e si è preso il pass per le semifinali di lotta libera, categoria fino a 74kg. La staffetta azzurra, formata da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu; chiude al terzo posto la sua batteria con 37"95 (record italiano) e vola in finale. Niente da fare per le ragazze nella 4×100: Siragusa, Hooper, Bongiorni e Fontana chiudono seste con il record italiano (42"84) ma niente finale. Viviana Bottaro in finale per la medaglia di bronzo di karate. 4×100 donne, Italia fuori dalla finale.

Alle ore 8.30 Elia Viviani nella finale di Omnium maschile. Dopo le 12 le finali di atletica. Importante fase dei tornei di pallanuoto, pallamano, basket e volley. Marcell Jacobs porterà la bandiera italiana nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo.