Storica Viviana Bottaro, bronzo nel karate! È la 35ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Splendida Viviana Bottaro, bronzo nel karate. È la 35ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi. Viviana Bottaro ha ottenuto la medaglia battendo nella finale del 3° e 4° posto l’americana Kokumai. Prima medaglia olimpica per la karateka italiana, che ne aveva vinte già sette ai mondiali e diciannove agli Europei.

Splendida Viviana Bottaro, bronzo nel karate al debutto ai Giochi. È la 35esima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, conquistata a margine di una prestazione incredibile e con un punteggio complessivo di 26.48. L'urlo di gioia e gli occhi della tigre hanno scandito quel trionfo arrivato sul filo dei punti, a corredo di un match equilibrato con l'americana Kokumai. Un successo tanto importante quanto storico: per la prima volta nella storia il kata, una delle specialità del Karate, fa parte del programma olimpico.

Bottaro batte Kokumai e vince la medaglia di bronzo nel kata

Il percorso per arrivare alla zona medaglia è stato molto lungo. Bottaro nella fase di qualificazione ha chiuso il primo Round a eliminazione al secondo posto, dietro solo alla nipponica Kiyou Shimizu (27.70). Nel secondo round, che decideva i nomi dei finalisti per l'oro e per il bronzo, Bottaro ha ottenuto 26.46 punti con un Papuren ma quel punteggio non è bastato per mettersi alle spalle Shimizu, che ha conquistato così l'accesso alla finale per l'oro. Viviana così ha sfidato per la medaglia di bronzo l'americana Kokumai, che ha sconfitto di un punto.

Chi è Viviana Bottaro

Probabilmente non era molto nota al grande pubblico Viviana Bottaro, che è invece già da tempo una campionessa affermata e vanta una bacheca ricca di medaglie. Nata a Genova nel 1987, Bottaro ha vinto sette medaglie ai Mondiali di karate, una d'argento e sei di bronzo (due individuali). Mentre agli Europei di karate ha vinto la bellezza di 19 medaglie, tre d'oro (due vinti a squadre e uno individuale conquistato a Tampere sette anni fa), dieci sono gli argenti e sei i bronzi. Adesso è arrivata senz'altro la gioia sportiva più grande per Viviana Bottaro che ha conquistato la prima medaglia della sua carriera alle Olimpiadi.