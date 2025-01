Calciomercato in diretta, news di oggi 16 gennaio: l’Inter prende Tomas Perez, la Roma chiude per Rensch, il Napoli tratta per Garnacho

Le trattative di calciomercato di oggi, 16 gennaio, raccontano delle news in tempo reale che arrivano da Torino. La Juventus oggi si prepara ad abbracciare ufficialmente Kolo Muani: giunto ieri sera in città, in queste ore svolgerà le visite mediche e poi si legherà ai bianconeri fino al termine della stagione (prestito secco dal Psg). L'attaccante francese è il secondo colpo dopo Alberto Costa, chi sarà il terzo? Incassato il no di Arajuo e del Barcellona, non si molla la pista che porta a Tomori del Milan.

Addio Kvara, chi prende adesso il Napoli? Se lo chiedono i tifosi azzurri che sognano Garnacho del Manchester United. È il nome prediletto da Conte: c'è il sì del calciatore, serve mediare sui costi con gli inglesi che chiedono una 70 di milioni mentre i campani non sembrano disposti a spingersi oltre i 50. Oltre all'argentino ci altri due nomi sul taccuino: Adeyemi del Borussia Dortmund che costa 40 milioni e poi c'è sempre Chiesa che, nonostante non sembra voglia muoversi da Liverpool al momento, non è mai uscito dai radar e potrebbe essere un ritorno di fiamma dei prossimi giorni.

Il Milan attende che i manager di Rashford diano il via libera battendo così la concorrenza del Barcellona e del Borussia Dortmund. Kyle Walker, difensore in uscita dal City è affare che si può realizzare a prezzo di costo. Quanto all'Inter, continua a fare muro con la Roma per Frattesi se chiude con il Newell's Old Boys per Tomas Perez (centrocampista classe 2005). A proposito del giallorossi di Ranieri, continuano a lavorare ai fianchi l'Ajax per Devyne Rensch (affare in chiusura).