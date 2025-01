video suggerito

Rudi Garcia può finire ai Mondiali dopo l’addio al Napoli: il Belgio gli offre la panchina Il Belgio ha scelto Rudi Garcia per sostituire Domenico Tedesco: il francese potrebbe tornare in panchina dopo la fine dell’avventura con il Napoli e puntare ai Mondiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fine dell'avventura al Napoli è stata piuttosto turbolenta ma Rudi Garcia è pronto a rimettersi in gioco in un ambiente di grande prestigio. Potrebbe essere lui il successore di Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio, nazionale decisa a dare uno scossone cambiando il commissario tecnico prima dei Mondiali. Per la prima volta potrebbe essere un francese a guidare i Diavoli Rossi e a risollevarli in vista del grande evento che li attende.

Rudi Garcia in pole per la panchina del Belgio

Fra i tanti nomi al vaglio della federazione belga quello dell'ex Napoli convince più di tutti. Non tira una buona aria in Belgio per Domenico Tedesco, messo sotto accusa per i risultati deludenti ottenuti nel corso della sua gestione: la nazionale è stata eliminata agli ottavi di finale degli ultimi Europei e nel girone della Nations League è arrivata appena terza, un piazzamento che non soddisfa i vertici che chiedono un grande cambiamento. L'allenatore italo-tedesco potrebbe essere esonerato nei prossimi giorni e ci si prepara già per nominare il sostituto.

Rudi Garcia resta il favorito della federazione che vorrebbe inaugurare un nuovo corso per portare il Belgio verso i Mondiali che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sarebbe il primo francese sulla panchina dei Diavoli Rossi, un dettaglio trascurabile visto che da quelle partii non hanno dimenticato ciò che ha portato avanti nel corso della sua carriera: il direttore sportivo Vincent Mannaert lo ha inserito in cima alla lista e la parentesi di Napoli non influisce affatto sul credito di cui gode. L'altra alternativa era rappresentata da Thierry Henry, ma l'ex giocatore francese ha smentito ogni interesse, lasciando campo libero al possibile arrivo del suo connazionale.