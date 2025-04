video suggerito

Lukaku sa già quale sarà la prossima squadra in cui giocherà: ci sono una promessa e una data In Belgio sono convinti che l’attaccante del Napoli prenderà una decisione dopo la Coppa del Mondo 2026. Tonterà in patria, nel club che lo ha lanciato. Ha una motivazione particolare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Belgio sono convinti che Romelu Lukaku sappia già qual è la prossima squadra in cui giocherà, quella che potrebbe essere anche l'ultima della carriera. I 3 gol segnati nelle recenti due partite di Nations League lo hanno riportato sotto i riflettori in patria. Dalla Serie A arriva il riverbero delle 11 reti realizzate in 28 partite (l'ultima al Milan), oltre a un pacchetto di assist e a una collocazione tattica che rappresenta l'evoluzione della sua carriera di punta. Negli anni della maturità (ne ha 31) è stato ancora una volta fondamentale il rapporto con Antonio Conte che lo volle in cima all'attacco dell'Inter e s'è prodigato perché, dopo l'esperienza alla Roma, arrivasse in azzurro. I partenopei hanno corrisposto al Chelsea 30 milioni di euro e nella rosa è il più pagato dall'alto dei 6 milioni netti a stagione (cifra ammortizzata grazie ai benefici del Decreto Crescita).

Secondo i quotidiani belgi (in particolare Het Nieuwsblad e DH Les Sports), sul calendario dell'ex calciatore del Manchester United (con il club di Old Trafford ha fatto centro 42 volte in 96 presenze) c'è una data spartiacque: tutto dovrebbe avvenire dopo i Mondiali 2026, al netto di un contratto che lo lega al Napoli fino al 2027 (quando sarà sulla soglia dei 34 anni). Quanto alla maglia che indosserà, sarà quella dell'Anderlecht dove tutto è cominciato (vi ha giocato dal 2009 al 2011) prima che spiccasse il volo verso la Premier League e divenisse uno dei bomber più forti del campionato inglese.

"Non è ancora una promessa scolpita nella pietra, ma una cosa del genere è nei suoi pensieri", si affrettano a precisare i media del suo Paese. Né c'è qualcosa di vagamente ufficiale (non ci sono dichiarazioni pubbliche del calciatore al riguardo) e tutto quanto trapelato resta nel campo delle indiscrezioni e delle voci secondo cui il momento ideale per tornare all'Anderlecht sarebbe dopo la prossima edizione della Coppa del Mondo. Un'intenzione che non ha mai nascosto a corredo di un percorso professionale che l'ha visto protagonista con Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, ancora una volta coi Blues poi con Roma e infine col Napoli.

Lukaku ha una promessa da mantenere ed è particolarmente speciale: lo ha assicurato al figlio. "Gli ho detto che sarei tornato", ha ammesso anche di recente nell'intervista al Corriere dello Sport. E ha chiarito che ha intenzione di rientrare nel club belga a mo' di ‘pensionato': alla società del suo cuore vuole dare tutto e il meglio di sé.